Bei einem schlimmen Unfall auf der A9 bei Greding ist am Dienstagnachmittag ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit seinem Golf offenbar ungebremst auf einen Sattelzug aufgefahren.

Bei Temperaturen über 30 Grad kamen Besucher und Fieranten auf dem Fronleichnamsmarkt in Allersberg ins Schwitzen. Dennoch lohnte sich ein Bummel über den Markt mit einem Abstecher ins Cafe im Gilardihaus.

Geschwister, Eltern und Kinder, Ehepaare oder Großeltern und Enkel: Bei der 18. Familien-Erlebnisrallye sind in allen möglichen Kombinationen fast 100 Teams mit 400 Teilnehmern bei der Familienrallye in Pyras gestartet. An sechs Stationen waren bei Aktivitäten wie Gummistiefel werfen oder Küken füttern Geschick und Glück gefragt.