Vier Verletzte nach Frontalcrash bei Kronmühle

Van kam von der Straße ab und krachte gegen Lkw - Kind verletzt - vor 1 Stunde

ALLERSBERG - Frontalcrash mit einem Lkw: Vier Menschen wurden am Donnerstag Vormittag nach einem fatalen Fahrfehler eines Pkw-Lenkers auf der Staatsstraße zwischen Hilpoltstein und Allersberg dabei mittelschwer verletzt.

Bei einem Unfall in der Nähe von Kronmühle wurden am Gründonnerstag vier Personen schwer verletzt. © Claudia Weinig



Gegen 10.40 Uhr war der Fahrer einer einheimischen Baumittelfirma mit seinem schweren Transporter unterwegs aus Richtung Allersberg, um seine Ladung in Hilpoltstein abzuliefern.

Auf der relativ übersichtlichen Straße auf Höhe der Abzweigung Kronmühle sah er einen Fiat entgegenkommen, den ein 28-Jähriger aus München lenkte. Aus bisher noch unbekannten Gründen zog der Van-Fahrer nach links und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Die Leitplanke machte es dem 48-jährigen Lkw-Fahrer unmöglich, regulär aufs Bankett auszuweichen, um die Kollision, die er auf sich zukommen sah, noch zu verhindern. Der Van prallte mit so großer Geschwindigkeit in die Fahrerseite des Transporters, dass diesem die Radachse brach und er damit manövrierunfähig wurde. Das wurde der 38-jährigen Fahrerin eines nachfolgenden BMW-Mini-Coopers, die im Auto ihr siebenjähriges Kind sitzen hatte, zum Verhängnis: Auch dieses Fahrzeug prallte in den Laster, blieb aber noch auf der Straße stehen.

Die Mutter, die aus dem Landkreis stammt, wurde leicht, das Kind mittelschwer verletzt. Der Van dagegen überschlug sich und schleuderte mit Wucht in die Böschung. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden. Er und seine 23-jährige Beifahrerin erlitten mittelschwere Verletzungen. Der Lkw-Lenker hatte noch Glück im Unglück: Er kam mit einem Schock davon.

Die Staatsstraße musste mehrere Stunden lang für die Räumung der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile angeordnet, einen Sachverständigen einzuschalten, um die Unfallursache genau zu klären.

Der Artikel wurde um 15.16 Uhr aktualisiert.

