Vorlesewettbewerb: Enges Rennen um Platz eins

Norik Kroczek tritt für die Realschule Hilpoltstein beim Kreisentscheid der sechsten Klassen an - 14.12.2016 17:30 Uhr

HILPOLTSTEIN - Ein Elfjähriger aus Eckersmühlen wird für die Realschule Hilpoltstein beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs der sechsten Klassen antreten. Norik Kroczek hat sich als bester Vorleser beim Schulhaus-Finale qualifiziert.

Unser Foto zeigt (v. l.) Schulleiter Kurt Wink, Magdalena Seitz, Sina Fochler, Sieger Norik Kroczek, Paul Mücke und Jannick Waldmüller. Foto: Foto: Steffi Graff



Drei Jungen und zwei Mädchen gaben als Klassensieger in der Schülerbücherei Kostproben ihres Könnens. „Zum allerersten Mal überhaupt“ hätten beim Vorlesewettbewerb in der Realschule mehr Jungs als Mädchen die erste Hürde überwunden, berichtete Organisator Christoph Schnurrer. Von wegen, Jungs lesen nicht. Am Ende hatte sogar einer die Nase ganz vorn.

Die Realschule legt jährlich viel Wert darauf, dem Vorlesewettbewerb einen feierlichen Rahmen zu geben. Der Grund ist ganz einfach: „Es ist uns wichtig, dass junge Leute Spaß am Lesen haben.“ Die Jury aus Schulleitung und Lehrer, der Leiterin der Stadtbücherei Gabriele Waldmüller und Pressevertretern profitiert davon auch, weil die Schulküche den schwierigen Part der Entscheidungsfindung stets mit einer reichlichen Auswahl an vorweihnachtlichen Leckereien versüßt.

Sina Fochler aus Heideck ging für die Klasse 6a ins Rennen, es folgten Magdalena Seitz aus Sulzkirchen (Klasse 6e), Jannick Waldmüller aus Meckenhausen (Klasse 6b), Norik Krosczek aus Eckersmühlen (Klasse 6d) und Paul Mücke aus Allersberg (Klasse 6c). Die Reihenfolge wurde per Losentscheid festgelegt. Zuerst trugen alle fünf einen vorbereiteten Abschnitt aus einem selbst gewählten Buch vor, anschließend galt es noch einen fremden Text gekonnt vorzutragen.

Jugendbuch-Klassiker

Einen Jugendbuchklassiker der 1990er Jahre, in dem es um ein Computerspiel geht, das die Grenzen zwischen Fiktion und Realität überwindet, hatte Christoph Schnurrer dazu ausgewählt: „Level 4 – Die Stadt der Kinder“ von Andreas Schlüter.

Die Klassensieger meisterten die Aufgaben gekonnt. Nur Nuancen und wenige Punkte entschieden am Ende über die Platzierungen: Der Erstplatzierte Norik Kroczek setzte sich ganz knapp gegen die Zweite, Sina Fochler, durch. Den dritten Platz erreichte Paul Mücke. Zur Belohnung gab es Urkunden, Schokoweihnachtsmänner und neue Bücher.

Wenn es in die nächste Runde geht, werden alle Norik kräftig die Daumen drücken.

