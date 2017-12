Vorverkauf für Michl Müller in Hilpoltstein gestartet

Kabarettist kommt am 4. November 2018 in die Stadthalle - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Michl Müller ist mit seinem neuen Programm „Müller…nicht Shakespeare!“ seit Oktober auf Tour. Am 4. November 2018 macht er auch einen Stopp in der Hilpoltsteiner Stadthalle. Der Vorverkauf hat bereits begonnen - Karten gibt es auch in den Vorverkaufsstellen der Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung.

Der fränkische Kabarettist Michl Müller sorgt immer für volle Hallen. Am 4. November 2018 gastiert er auch in Hilpoltstein. © Düll



Scharfsinnig nimmt Michl Müller Aktuelles aus Politik oder Gesellschaft aufs Korn, dabei ist der Humor des fränkischen Kabarettisten gewohnt lebensnah und authentisch.

Der selbsternannte „Dreggsagg“ aus Bad Kissingen spricht alles an, für ihn gibt es keine Tabus. Michls Kabarettprogramm ist packend und mitreißend bei seiner Reise durch den alltäglichen Wahnsinn unserer Zeit. Mit seinem fränkischen Dialekt und seinem spitzbübischen Charme dürfte er dabei das Publikum schnell auf seiner Seite haben.

Karten erhalten Sie an folgenden Vorverkaufsstellen:

- Hilpoltsteiner Zeitung, Marktstr. 7, 91161 Hilpoltstein

- Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung, Allee 2-4, 91154 Roth sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

_______________________________________________________________

Sonntag, 04. November 2018: 18 Uhr

Stadthalle Hilpoltstein (Badstraße 10, 91161 Hilpoltstein)

Müller… nicht Shakespeare! - Das neue Kabarettprogramm von Michl Müller

Weitere Infos zum Programm unter: www.michl-müller.de