Warnbaken in Greding verschwunden

Vier Schilder mit dazugehörenden Leuchten sind weg - vor 1 Stunde

GREDING - In der Nacht zum vergangenen Wochenende sind in der Gredinger Innenstadt vier Warnbaken von Baustellen verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Symbolfoto. © NEWS5 / Goppelt



Baufirmen hatten zur Absicherung von Baustellen in der Georg-Jobst-Gasse und am Marktplatz mehrere Warnbaken aufgestellt. Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag sind vier verschwunden, auch die dazugehörenden Fußteile und Leuchten sind weg. Alles in Allem hat einen Wert von zirka 300 Euro.

Eine Suche in der näheren Umgebung blieb erfolglos. Nun ermittelt die Polizei, sie bittet um Hinweise unter Telefon (09174)4789-0.

