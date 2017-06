Er kam, kämpfte und siegte: Lokalmatador Absolute Andy alias Andreas Ullmann zeigte im Duell gegen den Österreicher Avalanche, was er draufhat. Die WXW-Wrestling-Tour hatte am Rande der Hilpoltsteiner Fußball-Stadtmeisterschaft in Heuberg Station gemacht und die Zuschauer sahen so manchen unterhaltsamen Kampf. © Tobias Tschapka