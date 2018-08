Sommer, Sonne, Trödelmarkt! Beim Burgfest in Hilpoltstein ließen sich die zahlreichen Besucher am Samstag auch von der anhaltenden Hitze nicht abschrecken, machten es sich mit ihren Ausstelltischen bequem und boten ihre nicht mehr benötigten Schätze an. Neben dem ein oder anderen Schnäppchen konnten Bummler auch echte Raritäten erstehen.