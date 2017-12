Zeller Projekt wird in den "Sternstunden" vorgestellt

Reithalle mit Benefiz-Aktion gebaut — Bericht in Live-Sendung - vor 34 Minuten

HILPOLTSTEIN - Schwester Gerda Friedel, langjährige Leiterin der Regens-Wagner-Stiftung in Zell, berichtet am Freitag, 15. Dezember, live in der "Sternstunden-Gala" von der Reithalle in Zell, die mithilfe der "Sternstunden"-Aktion des Bayerischen Rundfunks errichtet wurde.

Volker Heißmann schaute sich in Zell um, was aus den Sternstunden-Spendengeldern in Zell Tolles entstanden ist und nachher auch Mark bei der Reittherapie zu. © Manfred Klier



Hier können behinderte Kinder regelmäßig heiltherapeutisches Reiten ausüben. In der Sendung erklärt Schwester Gerda, die mittlerweile als Provinzoberin der Dillinger Franziskanerinnen in Dillingen wirkt, wie sich das heiltherapeutische Reiten auf Menschen mit Behinderung auswirkt.Für Dreharbeiten zu einem Beitrag, der zum Gespräch mit Schwester Gerda gezeigt wird, war Volker Heißmann, der die Gala gemeinsam mit Sabine Sauer moderiert, Anfang Dezember nach Zell gekommen.

Auch in diesem Jahr ruft der BR zur Unterstützung der Benefizaktion "Sternstunden" auf, die in den 24 Jahren ihres Bestehens rund 2850 Kinderhilfsprojekte mit rund 220 Millionen Euro unterstützt hat. Der Sternstunden-Tag findet am Freitag, 15. Dezember statt.

Höhepunkt ist die Sternstunden-Gala, die ab 19.30 Uhr live im BR-Fernsehen zu sehen sein wird. Dort werden Prominente beim Spendensammeln helfen und Kinderhilfsprojekte vorstellen. Stargäste sind unter anderem Hansi Hinterseer, Extremkletterer Alexander Huber und "Fury in the Slaughterhouse".