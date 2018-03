Zusammenstoß bei Allersberg: Auto übersehen

Mann übersah beim Abbiegen herannahendes Fahrzeug - vor 1 Stunde

ALLERSBERG - Am Sonntag übersah ein 40-Jähriger beim Abbiegen das Auto eines 67-Jährigen. ES kam zum Zusammenstoß.

Am Sonntagmittag wollte ein 40-jähriger Hilpoltsteiner aus Allersberg von der Rother Straße in die Staatsstraße 2237 in Richtung Autobahn abbiegen. Dabei übersah er den Pkw eines 67-jährigen Freystädters, der aus Richtung Freystadt von links kam. Beim Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im Auto des Freystädters leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

