Himmelkron: Mann attackiert 21-Jährige nach Discobesuch

Frau blutete nach Angriff an Beinen, Händen und Gesicht - vor 55 Minuten

HIMMELKRON - Eine Frau wurde Montag morgen an einer Tankstelle in Himmelkron von einem Mann angegriffen und zu Boden gerissen. Danach warf er der Frau eine Bierdose gegen den Kopf. Der Täter ist noch flüchtig.

Am Montag gegen fünf Uhr morgens wurde eine 21-Jährige nach dem Besuch in der Diskothek Halifax an einer Shell-Tankstelle von einem Unbekannten attackiert. Täter und Opfer lernten sich zuvor bei einer Party kennen. Nach der durchzechten Nacht trafen sich die beiden an der Tankstelle wieder, wo der Unbekannte die Frau zu aggressiv zu Boden riss und ihr daraufhin eine Bierdose gegen den Kopf warf.

Der Täter flüchtete anschließend mit einem Auto. Die 21-jährige Frau blutete nach der Attacke an Beinen, Händen und Gesicht. Eine Behandlung durch einen Notarzt war allerdings nicht nötig. Anwesende Zeugen und eine Überwachungskamera lieferten bereits viele Hinweise auf den noch unbekannten Täter. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

