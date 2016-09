Hinter den Wolken: Ab Mittwoch wieder bis zu 27 Grad

NÜRNBERG - Montagsmuffel fällt es heute wahrscheinlich schwerer als sonst in die neue Woche zu starten. Doch auch wenn das Wetter am heutigen Montag nicht den Eindruck erwecken mag, die kommenden Tage versprechen Sonne und Freibad-Temperaturen.

Ein Lichtblick zur Mitte der Woche: Laut Wettervorhersage erwarten uns wieder bis zu 28 Grad. © News5/ott



Zugegeben schaut ein angenehmer Wochenstart ein wenig anders aus: Für den Montag erwartet uns laut dem Wetterdienst von Nordbayern Regenschauer über den ganzen Tag verteilt. Es werden werden am Tag nur bis zu 21 Grad.

Doch das ist kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken, denn die Sonne wartet bereits in ihren Startlöchern. Hoch Johannes macht sich auf dem Weg in unsere Richtung und bringt Sonne und warme Luft mit.

Bereits am Dienstag wird es schon wieder trockener. Die Wolken, die sich bilden sind harmlos, die Höchstemperaturen von 21 Grad erscheinen uns ein wenig wärmer, dank heiterem Wetter plus Sonne laut wetter.de.

Am Mittwoch klärt sich der Himmel schon auf und ein wolkenloser Himmel begleitet uns bis zum Wochenende hin. Das Wetterbarometer klettert schon wieder auf bis zu 29 Grad. Ab Mitte der Woche können wir uns also wieder auf Sonne einstellen. Ideales Wetter für das Nürnberger Herbstsvolksfest am Familientag?

Dem Wetterochs zufolge kühlt es im Laufe der Woche nachts auf 12 Grad runter. Ein leichtes Jäckchen sollte also immer parat sein.

Alles in allem sagt uns der fränkische Guru für die kommenden Tage eine "ruhige Wetterperiode" voraus. Viel wettertechnische Veränderungen sind wohl nicht zu erwarten. Eine zweite Phase herbstlicher Spätsommer erwartet uns in der Region.

