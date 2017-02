Historischer Coup: Gaunertrio flüchtete aus Knast

Vor 60 Jahren entkamen drei Männer spektakulär aus dem Nürnberger Gefängnis - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Die Gitterstäbe durchsägen und sich mit zusammengeküpften Bettlaken abseilen – so findet ein Gefängnisausbruch in jedem billigen Reißer, in Comics und Groschenromanen statt. Aber genauso machte es vor 60 Jahren ein Gaunertrio, das in der Nürnberger Mannertstraße in Untersuchungshaft saß.

Umringt von vielen Schaulustigen wird hier einer der Ausbrecher abgeführt. Foto: NN-Archiv



Wir wissen nicht, ob unsere drei Ganoven später auf den Pfad der Tugend zurückfanden und möglicherweise sogar noch leben, deswegen verwenden wir hier nicht die richtigen Namen. Nennen wir sie Helmut, Johann und Anton. Alle drei waren 22 Jahre alt und nicht unbedingt Schwerkriminelle, sondern eher, wie wir heute sagen würden, „Intensivtäter“ mit Spezialgebiet Diebstahl. Ihnen war klar, dass bei einer erneuten Verurteilung keine Hoffnung auf Bewährung bestand.

Essbesteck als Säge

Also griffen sie zu unkonventionellen Massnahmen. Der handwerklich geschickte Anton fräste mittels des eisenern Bettgestells sein Essbesteck zu einer Säge um. Nach mehreren Nächten emsigen Säbelns gaben am frühen Montagabend die Gitterstäbe nach. An zusammengeknoteten Bettlaken kletterte das Trio hinab in den Gefängnishof, über die äußere Umfassungsmauer ging es mittels Räuberleiter und schon winkte die Freiheit. Ein Wachmann gab noch einen Schuss ab, traf aber keinen der Ausbrecher. Der Weg der Flüchtigen führte Augenzeugen zufolge über den Lederersteg nach Johannis. Ein Vorteil der Ausbrecher war ihre Zivilkleidung, die sie als Untersuchungshäftlinge statt der ausfälligen Anstaltskluft trugen. Eine weniger gute Idee war es, im Februar einen Ausbruchsversuch barfuß und ohne Mäntel zu unternehmen.

Statt sich um Kleidung zu kümmern, versuchten die drei, so schnell wie möglich die Stadt zu verlassen. In der Hastverstraße stahlen sie einen Opel Olympia, der man wenig später leer in Pegnitz fand. Dort fehlte jetzt ein anderer Olympia, wohl Antons Lieblingsmarke. Die Fahnder vermuteten, dass die Gauner die Richtung beibehalten und sich in die Sowjetzone absetzen wollten. In Wirklichkeit fuhren sie über die B2 wieder zurück Richtung Nürnberg bis Almos. Dort verließen sie den Wagen und marschierten im Regen und barfuß mehrere Kilometer bis nach Kappel, wo sie in einer Scheune für die Nacht unterschlüpften.

Dort fanden sie auch Holzschuhe, die allerdings um einige Nummern zu klein waren. In diesen Pantinen humpelten sie am nächsten Tag durch Felder und Wälder Richtung Gräfenberg, wo sie sich auf der Suche nach Kleidung und Nahrung herumdrückten. Die Bevölkerung war durch Steckbriefe und Lautsprecherwagen über die angelaufene Großfahndung informiert. Ein Teil der männlichen Gräfenberger schloß sich den Dutzenden von Landpolizisten mit Suchhunden an, gemeinsam bildeten sie einen Ring um den Ort, das Kesseltreiben begann.

Am Michelsberg zog sich die Schlinge zusammen. Mehrere mit Stöcken bewaffnete Einwohner entdeckten Johann und stürzten sich auf ihn. Kurz konnte er noch flüchten, dann lief er einem Obermeister der Landpolizei in die Arme. Der gab einen Warnschuss ab, Johann resignierte und ließ sich festnehmen. Helmut und Anton gelang es jedoch im Schutz der Dunkelheit ihren Häschern ein weiteres mal zu entwischen. Doch weit konnten sie nicht kommen, Gräfenberg war immer noch großräumig abgeriegelt.

Durst macht unvorsichtig

Kurz vor 12 Uhr am nächsten Tag blickte in der Nähe der Bayreuther Straße ein pensionierter Postbeamter aus dem Fenster und beobachtete, wie am Hang gegenüber ein Mann aus einem Schuppen kroch und aus einem Bach Wasser trank. Dem Postler war sofort klar, wen er dort sah, unverzüglich rannte er zur Polizeistation. Wie ein Lauffeuer eilte die Meldung durch den Ort. Noch vor dem Eintreffen der Beamten hatten zwei Metzgermeister mit ihren Gesellen knüppelbewaffnet den Schuppen umstellt. Die Polizisten forderten die Gauner unter Androhung von Waffengewalt auf, herauszukommen. Doch nur Anton taumelte mit erhobenen Händen durch die Tür, den völlig entkräfteten Helmut mussten sie heraustragen. „Es war ein Wahnsinnsunternehmen“, stammelte er völlig ausgemergelt bei der Vernehmung.

Tags darauf fand sich das Trio wieder vereint in der Mannertstraße, wenn auch in getrennten Zellen. In Johanns Taschen hatten die Beamten einen Brief seiner Mutter gefunden: „Ich bete für dich, dass du endlich auf den rechten Weg zurückfindest und ein anständiger Mensch wirst.“

KLAUS LEHNBERGER