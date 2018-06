Hitze-Alarm: Der Mittwoch knackt die 30-Grad-Marke

NÜRNBERG - Ein kleines Juli-Sommermärchen erwartet uns am Mittwoch: Denn dort werden die 30 Grad geknackt. Schon davor wird es sonnig, wolkenfrei und trocken. Perfekte Aussichten also, um das Freibad zu besuchen oder sich eine Kugel Eis zu gönnen.

Wem es zu weit ins Freibad ist, der kann sich auch ganz leicht im Garten abkühlen - mit einem Planschbecken oder einer Sprinkleranlage, beispielsweise. © Oliver Dietze/dpa



Nicht ganz so sommerlich wie am Samstag geht es am Sonntag zu. Der Wetterdienst von nordbayern.de rechnet am Nachmittag mit Werten bis zu 24 Grad. Den gesamten Tag über zeigt sich die Sonne über Nürnberg - und das komplett wolkenfrei. Was mit diesem Traumwetter anzufangen ist - wir hätten da einige Ideen:

Am Montag verspricht der Wetterochs immer noch einen wolkenfreien Himmel, das Thermometer pendelt sich weiterhin bei den 24 Grad ein. Die reichen allerdings für einen Besuch im Freibad allemal.

Der Dienstag prescht dann schon angenehm in Richtung Hochsommer vor: Bei stolzen 14 Sonnenstunden klettern die Temperaturen auf 28 Grad. Regen ist an diesem Tag ausgeschlossen, verspricht wetter.de. Es wird also sehr trocken.

Und dann ist es endlich so weit: Am Mittwoch wird die 30-Grad-Marke geknackt! Immer noch werden weder Wolken noch Regen prophezeit, also unbedingt an Sonnencreme und Flipflops denken!