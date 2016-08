Hitze-Hammer: 33 Grad am Wochenende erwartet

NÜRNBERG - Hoch "Gerd" leistet ganze Arbeit: Über 30 Grad und Sonne pur sind angesagt. Egal, was geplant ist, das Wetter sollte nicht im Wege stehen. Nun heißt es carpe diem, denn Montag soll es schon wieder anders aussehen.

Auf ins Wochenende: Die Region freut sich auf zwei freie Tage bei Sonnenschein und über 30 Grad. © Thomas Warnack/dpa



Der Wetterdienst von nordbayern.de und andere sind sich einig: Es bleibt trocken und strahlend sonnig. Höchswerte von bis zu 32 Grad brachten uns bereits am Freitag reichlich ins Schwitzen. Und das bleibt über das ganze Wochenende so.

Schlechte Zeiten für Chemtrail-Verschwörungstheoretiker. Laut Wetterochs ist die Luft sogar bis in große Höhen so trocken, dass weder Wolken noch Kondensstreifen zu sehen sind. Der Wasserdampf der Flugzeuge verteilt sich dort nämlich so schnell, dass sich nicht wie sonst Eiskristalle bilden können.

Erst am Samstag gibt's wieder Kondensstreifen und Wölkchen, denn die Luft wird ein klein wenig feuchter. Warm bleibt es trotzdem. Sonnige 30 bis 32 Grad sind drin, und bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von sage und schreibe 0 Prozent sind der Ausflugsfreude keine Grenzen gesetzt. Ob Freibad oder Biergarten - alles ist möglich.

Der Sonntag legt sogar noch einen drauf und hat den Höhepunkt der Hitzewelle im Gepäck: Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de kann das Thermometer auf bis zu 33 Grad steigen.

Wem die Temperaturen ein wenig zu viel sind, der kann ohne schlechtes Gewissen die Mittagshitze meiden. Denn abends bleibt das Wetter angenehm warm und erst spät in der Nacht kühlt es auf 16 Grad ab. Wie wäre es also mit einer Runde Autoscooter auf dem Nürnberger Herbstvolksfest?

Ganz schön schweißtreibende Tage stehen uns also bevor. In Baden-Württemberg müssen sich die Menschen sogar auf bis zu 37 Grad einstellen.

Der absolute Hitzerekord aus dem August letzten Jahres von 38,8 Grad wird in diesem Jahr allerdings wohl nicht mehr überschritten, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Der meteorologische Sommer endet am 31. August und damit gingen die hitzigen Tage wohl auch zu Ende, so die Experten. Bereits der Montag bringt nach Angaben der Meteorologen Gewitter.

Konkret heißt das für die Region um Nürnberg: Eine Kaltfront lässt auch hier die Temperaturen wieder sinken. Die Höchstwerte liegen "nur" noch bei um die 23 Grad und Schauer sind möglich. Angesichts der Hitzewoche vielleicht eine angenehme Abwechslung für den einen oder anderen.

Nach einem voraussichtlich niederschlagsreichen Montag macht uns der Wetterochs aber bereits wieder Hoffnung: "Ein neues Hoch bringt in der nächsten Woche von Dienstag bis Donnerstag sonniges und trockenes Wetter. Die Höchsttemperaturen steigen auf 24 bis 29 Grad", schreibt der fränkische Wetterguru.

Für alle diejenigen, die den Rest des Augusts in der Heimat verbringen, hier haben wir unsere Wochenendtipps aus der Redaktion:

