Hitze in Franken: Acht Menschen stecken in Glasaufzug fest

"Sie waren durchgeschwitzt und erschöpft, als sie befreit wurden" - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Bei hochsommerlicher Hitze waren acht Menschen etwa eine Stunde lang in einem Glasaufzug am Würzburger Hauptbahnhof gefangen. Verletzt wurde zwar niemand - unangenehm war der Vorfall aber trotzdem.

"Sie waren durchgeschwitzt und erschöpft, als sie befreit wurden", schilderte der Einsatzleiter der Rettungsdienste. Die Temperaturen in dem Aufzug könnten wie bei einem Auto in der prallen Sonne hochschnellen, "da sind mehr als 50 Grad möglich". Panik sei bei den fünf Erwachsenen und drei Kleinkindern am Freitagnachmittag aber nicht ausgebrochen. Nachdem die Feuerwehr sie aus dem Aufzug an einem Bahnsteig geholt hatte, wurden sie mit Flüssigkeit versorgt. Ins Krankenhaus musste niemand.

