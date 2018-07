Ein Jahrzehnt des Fernwehs? Das waren die 50er auf jeden Fall - Traumziele vieler Nürnberger waren Italien und die Mittelmeerstrände. Doch für einen heißen Sommer musste niemand weit reisen. 1952 erreichte die Hitze in Nürnberg im Juli Temperaturen an die 40 Grad. Doch auch 1959 legte der Sommer ordentlich zu: Über 46.000 Besucher strömten in die Nürnberger Bäder. Mit dem Fahrrad. Was zu Parkplatzproblemen führte. Doch der Besuch lohnte sich: Die Betreiber der Freibäder versenkten tonnenweise Eis in den Schwimmbecken, um das Wasser zu kühlen. © NN-Archiv