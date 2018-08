Hitzewelle endet mit großem Knall: Gewitter in der Region

NÜRNBERG - Der Mittwoch gibt uns einen Vorgeschmack auf das bald etwas kühlere Wetter: Dann soll es in Franken ordentlich gewittern. Doch bis dahin bleibt es mit Werten von bis zu 35 Grad ziemlich heiß.

Am Samstag kann es ungemütlich werden: Gewitter und Sturmböen drohen. © Patrick Pleul/dpa



Der Mittwoch sorgt für die Hitze-Höhepunkte der Woche. Der fränkische Wetterochs geht von Höchsttemperaturen von bis zu 35 Grad aus. Dabei sind Hitzegewitter mit starken Böen nicht auszuschließen - vor allem in den Abendstunden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet deutschlandweit mit Gewittern mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen.

Es scheint, als würde sich die Sommerhitze dann vorerst zurückziehen: Der Donnerstag wird mit rund 32 Grad wohl der vorerst letzte richtig heiße Tag sein. Der Wetterdienst von nordbayern.de meldet aber auch für diesen Tag Regenschauer. Ab Freitag hat uns der Regen dann endgültig fest im Griff: Mit Maximalwerten von "nur" noch 24 Grad erwartet uns wohl der "kälteste" Tag seit langer Zeit. Wetter.com glaubt sogar an nur 22 Grad Höchsttemperatur. Die große Hitze ist damit offenbar erst einmal Geschichte. Doch keine Sorge, es scheint so, als würde der Sommer am Wochenende dann zurückkehren - zwar nicht ganz so heiß wie bisher, aber immerhin mit Temperaturen um die 27 Grad.

