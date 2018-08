Hitzewelle geht weiter: Bis zu 38 Grad in Franken möglich

NÜRNBERG - So langsam muss man sich die Frage stellen, ob ein Urlaub im Süden in diesem Sommer überhaupt nötig ist. Die Wetterprognosen für diese Woche sagen nämlich vor allem eines voraus: Es wird noch heißer. Die Werte nähern sich dabei den 40 Grad.

Auf derartige Sonnenuntergänge können wir uns auch in den kommenden Tagen freuen. © Roland Fengler



Auch wenn es schwer fällt, es zu glauben. Aber der Sonntag zählt im Vergleich zu dem, was uns kommende Woche erwartet, noch zu den angenehmen Tagen. Wie der Wetterochs schreibt, fließt nämlich eine "etwas kühlere und deutlich trockenere Luft mit einem doch recht böigen Nordwind" zu uns. Auf dem Thermometer zeigt sich dies in maximal 31 Grad, doch dabei wird es laut dem wetterdienst von nordbayern.de nicht bleiben.

Schon am Montag ist ein kleiner Anstieg um bis zu zwei weitere Grad zu erkennen. Regen? Wohl kaum. Und das Ende der Fahnenstange ist noch längst nicht erreicht. Denn ab Dienstag geht's noch einmal rund, die Temperaturen können auf bis zu 38 Grad ansteigen, was sich auch am Mittwoch nicht ändern wird. Dabei sind auch Hitzegewitter möglich.

Schwere Gewitter, teils mit Sturmböen, Starkregen, Hagel und/oder vielen Blitzen möglich

Dann aber ist vorsichtiger Optimismus angebracht: Denn schon ab Donnerstag wird ein Temperaturrückgang erwartet - den ganzen Tag über wird es aber wohl gewittern und regnen, so der Wetterdienst von nordbayern.de. Alle aktuellen Entwicklungen zur Hitze-Periode in Franken finden sich in unserem Live-Ticker.

