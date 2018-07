Hitzewelle rollt auf Franken zu: Ab Montag 30 Grad

Sonntag bleibt kühl und bewölkt - Zum Wochenbeginn tropft wieder der Schweiß - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Regen satt gab es in der Region am Samstag, doch Besserung ist in Sicht. Schon am Sonntag wird es wieder etwas freundlicher. Ab Montag klettert das Thermometer stetig nach oben, bis zur Wochenmitte sind hochsommerliche 30 Grad möglich - und das soll ganze zehn Tage lang so bleiben.

Bald kommen wieder laue Sommerabende statt Regentristesse auf uns zu. Foto: dpa/ Christoph Schmidt



Nach dem nasskalten Samstag können Mutige schon am Sonntag wieder den Grill auf die Terrasse stellen. Laut wetter.de ist die Regenwahrscheinlichkeit am Sonntag tagsüber sehr gering. Stattdessen zeigt sich laut wetter.com die Sonne im Verlauf des Tages immer öfter und erwärmt die Luft auf bis zu 24 Grad. Egal ob Sonne oder Regen, wir haben für euch genügend Wochenendtipps zur Auswahl:

Am Montag übernimmt dann wieder die Sonne das regiment am Himmel: Laut wetter.de sollen den ganzen Tag lang die warmen Strahlen die Luft aufheizen, nur selten werden wenige Wolken für Schatten sorgen. Regnen könnte es vor allem am Montagvormittag, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit immerhin 70 Prozent. Im Verlauf des Tages nimmt sie jedoch stetig ab und liegt am Abend nur noch bei 25 Prozent, wie wetter.com berichtet. Der Wind weht schwach aus nordwestlicher Richtung.

Am Dienstag ist der Sommer dann endgültig wieder zurück in Franken: Die Höchsttemperaturen liegen bei 30 Grad, mit Regen ist nicht zu rechnen, prognostiziert wetter.com. Keine Wolke ist am Himmel zu sehen - einem Tag im Freibad oder an einem der zahlreichen Badeseen in der Region steht als nichts im Wege. Darf man dem fränkischen Wetterochs glauben, dann kommen Sonnenanbeter in der nächsten Zeit voll auf ihre Kosten: Die Hitzewelle könne durchaus 10 Tage oder mehr andauern. Hinweise auf kühlere Luft gäbe es nicht.

