Erst lagerten hier tonnenweise Lebensmittel, jetzt lernen Realschüler Deutsch, Mathe und noch viel mehr: Die Adolf-Reichwein-Schule arbeitet reformpädagogisch - und ist in einem früheren Lager daheim.

Aus, vorbei: Die Spielzeit 2016/17 ist Geschichte und die SpVgg Greuther Fürth steht tatsächlich vor dem FCN in der Tabelle. Wir haben mit Kleeblatt-Fans gesprochen, wie sie die Saison einschätzen.

Mit einem Familienfest feierte der Kreisjugendring des Landkreises Bayreuth in Pegnitz sein 70-jähriges Bestehen. Zusammen mit dem Arbeitskreis "Unsere Stadt gemeinsam gegen Drogen" wurde am Wiesweiher ein buntes Aktionsprogramm geboten, an dem sich zahlreiche Vereine und Verbände beteiligten. KJR-Vorsitzender Christian Porsch und Landrat Hermann Hübner konnten bei der Gelegenheit auch die neue "FruchtBAR" vorstellen. Außerdem wurde das Gutschein-Heft für die Sommer(s)pass-Aktionen angeboten.