Hochsommer im April: Rekordtemperaturen am Wochenende

Stundenlanger Sonnenschein sorgt am Samstag und Sonntag für Badewetter - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Was, erst April? Wenn man auf das Thermometer blickt, kommt man sich dieses Wochenende eher vor wie im Hochsommer. Die Sonne heizt der Region richtig ein - beste Voraussetzungen für den Start in die Badesaison. Und auch für nicht ganz so wasseraffine Zeitgenossen hat das Wochenende einiges zu bieten.

Planschen im April? Ja, das geht an diesem strahlenden Frühlings-Wochenende ganz wunderbar. © Edgar Pfrogner



Planschen im April? Ja, das geht an diesem strahlenden Frühlings-Wochenende ganz wunderbar. Foto: Edgar Pfrogner



Das Thermometer erreichte am Freitag seinen bisherigen Jahreshöchststand: 27 Grad zeigte es laut Wetter.com an. Dank eines wolkenlosen Himmels und nur wenig Wind fühlte es sich in der Sonne aber bereits an wie 30 Grad. Also: Auf ins Freibad! Das Nürnberger Westbad öffnet zum Beispiel vorzeitig seine Tore.

Genau zur rechten Zeit, denn das Wochenende strotzt ebenfalls vor Sonnenstunden: Jeweils elf davon prognostiziert Wetter.de, und das bei weiterhin bis zu 27 Grad. Der Wetterochs spricht schon von einem Wärmerekord für die zweite Aprildekade: So hoch wie an diesen Tagen kletterten die Temperaturen das letzte Mal im Jahr 1968.

Am Samstag weht der Wind schwach aus östlicher Richtung, aber nur so stark, dass er nach einem Bad im See sanft die Nässe von der Haut streichelt. Ihr wisst noch nicht, wohin zum Planschen? Dann seht doch einmal hier nach:

Seinem Namen alle Ehre macht auch der Sonntag: Das Frühstück kann man bei bestem Wetter im Freien oder auf dem Balkon genießen, es bleibt sonnig, warm und auch zum Ende der Woche hin weht nur ein sanftes Lüftchen. Wer den Sonnentag nicht an einem der Badeseen verbringen will, findet genug andere Möglichkeiten. Hier sind unsere Wochenendtipps:

Bilderstrecke zum Thema Bierfest, Badefreuden und Basketballkunst: Die Wochenendtipps Hoch "Norbert" gibt sich alle Mühe und versorgt uns mit Temperaturen, die eher das Prädikat sommerlich als frühlingshaft verdienen. Uns soll das natürlich recht sein! So eröffnet an diesem Samstag fast schon folgerichtig auch das erste Freibad der Stadt. Doch am Wochenende geht noch wesentlich mehr!



Wenn am Sonntag der Tag zu Ende geht, ist es dann auch erst einmal vorbei mit den Sommergefühlen: In der Nacht zieht es zu, teilweise können ein paar Tropfen fallen. Am Montag kehren dann die Wolken zurück nach Franken. Mit im Gepäck sind ein spürbarer Wind und vereinzelte Tropfen. Trotzdem bleiben die Temperaturen weiterhin oberhalb der 20-Grad-Marke, und auch die Sonne verabschiedet sich nicht ganz.

Am Dienstag wird die Wolkendecke allerdings dichter. Bei 21 Grad bleibt es aber weiterhin frühlingshaft - der verfrühte Hochsommer macht aber erst einmal Pause.