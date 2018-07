Hochsommer in Franken: Sonne satt bis zum Wochenende

Zum Wochenende ziehen jedoch Gewitter auf und es wird kühler - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wer Freibadbesuche, Eisessen und Sonnenbaden plant, sollte sich beeilen. Bis einschließlich Freitag bleibt uns der Sommer noch erhalten. Am Wochenende drohen Schauer und Gewitter, die deutlich kühlere Luft mit sich bringen.

Bis einschließlich Freitag können sich Wasserratten in der Region noch unbeschwert ins kühle Nass stürzen. © Jana Bauch/dpa



Bis Freitag haben Hochsommer-Fans absolut nichts zu meckern. Am Donnerstag erreichen die Temperaturen bei viel Sonnenschein bis zu 27 Grad. Bis Freitag steigt das Thermometer dann laut wetter.de sogar auf bis zu 29 Grad - perfektes Freibad-Wetter also.

Weniger erfreulich für Sonnenanbeter wird dann allerdings das Wochenende. Während es am Samstag zunächst noch sonnig ist, drohen ab Mittag erste Gewitter. Der Wetterochs erklärt, dass einige Wettermodelle für Samstag und Sonntag verbreitete und teilweise starke Gewitter vorhersagen. Der Wetterdienst von Nordbayern.de hat auch für Samstagvormittag kaum Hoffnung. Er prognostiziert einen komplett verregneten Tag.

Sommerurlauber, die es in Richtung Norden zieht, erwarten dort übrigens zur Zeit alles andere als nordische Temperaturen: In Skandinavien schlägt derzeit der Hitzehammer zu. In Schweden und Finnland herrschen laut wetter.de auch in den nächsten Tagen Höchsttemperaturen von teils deutlich über 25 Grad. Besonders heiß wird es an der schwedischen Ostküste, wo sich Strandurlauber über bis zu 32 Grad freuen dürfen. Die Wassertemperatur in der Ostsee bleibt mit knapp 20 Grad aber nordisch kühl.

