Hochsommer pur: 28 Grad und keine Wolken in Sicht

Erst am Freitag kann es wieder Schauer geben - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Die nächsten Tage versprechen vor allem eines: Freibadwetter. Bei hochsommerlichen Temperaturen zeigt sich die pralle Sonne über der Region. Erst zum Wochenende kann es einen Umschwung geben.

Die nächsten Tage werden richtig heiß. Da hilft nur noch der Freibadbesuch. © dpa



Der Mittwoch führt laut dem Wetterdienst von nordbayern.de die heißen Temperaturen vom Start der Woche weiter. Bei etwa 28 Grad gibt es Sonne satt und keine Wolke weit und breit. Wenn das mal nicht hervorragende Aussichten für einen Freibadbesuch sind.

Am Donnerstag sieht es ganz ähnlich aus. Auch hier bleibt der Himmel wolkenlos und die Sonne strahlt über den ganzen Tag. Dabei klettert die Anzeige des Thermometers auf bis zu 27 Grad.

Am Freitag wird es bis zu 31 Grad warm, allerdings kommt es am Abend mit einer Niederschlagsrate von 60 Prozent zu Regenschauern, die sich dann über das komplette Wochenende ziehen. Laut wetterochs.de betrifft uns diese atlantische Tiefdruckrinne jedoch nur in abgeschwächter Form.

