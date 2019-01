Plötzlich auftretendes Blitzeis wurde am späten Montagabend einer 60-jährigen Autofahrerin zum Verhängnis, die mit ihrem Fahrzeug auf der Kreisstraße WUG 1 von Weimersheim kommend in Richtung Alesheim fuhr. Kurz nach der Bergkuppe verlor sie in der Rechtskurve wegen Eisglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte mit dem Pkw über die Gegenfahrbahn auf das linke Bankett.

Zahlreiche Tangueros und Tangueras sind am Samstag in Bamberg zum ersten Ball des Jahres des Vereins "Tango y más" erschienen. In den Haas-Sälen wurde bis spät in die Nacht getanzt.