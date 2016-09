Hochwassergefahr: DWD warnt vor heftigem Dauerregen

NÜRNBERG - Das Ungemach kommt aus dem Süden: Ein Tief soll bereits in der Nacht auf Samstag für extreme Regenfälle sorgen. Bis zu 100 Liter pro Quadratmeter sind möglich. Die Folgen für Franken könnten heftig werden.

Da kommt etwas auf uns zu: Ein Tief aus Österreich dürfte am Wochenende in Franken für Extremwetterlagen sorgen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor "ergiebigem Dauerregen", von Niederschlagsmengen von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter. Betroffen ist im Prinzip ganz Bayern, mit wenigen Ausnahmen am nordwestlichen Rand Unterfrankens. Die Warnung gilt bis zum Sonntagmorgen.

"Keiner weiß, was morgen am Samstag genau passieren wird", gibt sich der fränkische Wetterochs noch etwas mystisch, um dann aber präziser zu werden: "Auf manchen Vorhersagekarten sieht es aus wie bei einem Tropensturm". Einzelne Modelle sehen sogar Regenfälle mit Gesamtmengen bis zu 110 Litern pro Quadratmeter. Der Vollständigkeit halber aber: Einige Prognosen sehen Schlechtwetter erst im Laufe des Samstagnachmittags einsetzen. Dazu: harmlosere Regenmengen mit rund 20 Litern pro Quadratmeter.

Einig sind sich Experten aber in einem: Das Tief schwächt sich am Sonntag ab. Zwar soll es dann noch ab und zu regnen, wie auch wetter.de bestätigt. Die Niederschlagsmengen sind aber in homöopathischen Dosen. "Die Sonne dürfte sich aber kaum zeigen", sagt der Wetterochs.

Ab dann geht es auch schon wieder aufwärts. Die Temperaturen steigen wieder auf 19 Grad, das Wetter wird freundlicher, die Sonne bricht immer häufiger durch das Wolkendickicht. Mit etwas Glück wird der Herbst also doch wieder ein goldener.

Egal wie viel Regen fällt: Es gibt nur schlechte Kleidung und kein schlechtes Wetter. Nicht auf der Couch versauern und raus aus der Wohnung, denn am Wochenende ist jede Menge geboten.

