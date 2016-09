Hochwassergefahr: Warnung des DWD gilt weiterhin

NÜRNBERG - Das Ungemach kommt aus dem Süden: Ein Tief soll in Franken und der Oberpfalz am Wochenende für extreme Regenfälle sorgen. Bis zu 80 Liter pro Quadratmeter sind möglich. Die Folgen für die Region könnten heftig werden.

Heftiger Dauerregen kommt auch am Sonntag auf Franken zu. © News5/Grundmann



Da kommt etwas auf uns zu: Ein Tief aus Österreich sorgt am Wochenende in Franken für Extremwetterlagen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor "ergiebigem Dauerregen", diese Warnung gilt nun sogar bis Sonntagabend. Es kann weiterhin zu Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie zu Überflutungen von Straßen kommen. Auch Erdrutsche seien möglich.

Auch wetter.de warnt vor Niederschlagsmengen von mehr als 50 Litern pro Quadratmeter in 24 Stunden. Bis zum Sonntagabend bleiben Regen und Wolken am Himmel von Franken, dazu gibt es maximal Temperaturen um die 16 Grad am Sonntag.

Den ersten Stopp beim Niederschlag gibt es laut Kachelmannwetter dann in der Nacht auf Montag - wirklich schön wird der Wochenstart dadurch allerdings nicht. Die Temperaturen klettern gerade einmal noch auf 15 Grad, dazu gibt es den ganzen Tag Wolken, am Abend kann es wieder zu einzelnen Schauern kommen.

Laut Polizei gab es übrigens in Mittelfranken, Oberfranken und Unterfranken kein vermehrtes Einsatzaufkommen aufgrund des Regens.