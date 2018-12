100 Italiener auf Adelsdorfer Schloss-Weihnacht

ADELSDORF - Das erste Advent-Wochenende ist in der Gemeinde Adelsdorf seit geraumer Zeit der Termin für die "Adelsdorfer Schloss-Weihnacht", die ganz im Zeichen der deutsch-italienischen Freundschaft stand.

Das hübsch beleuchtete Kinderkarussell ist eins der Angebote bei der Schloss-Weihnacht in Adelsdorf, das sich die italienischen Gäste nicht entgehen lassen wollten. © Niko Spörlein



Mit zwei Reisebussen kamen rund 100 Gäste aus der Lombardei samt deren Bürgermeister Fortunato Turcato und der Vizepräsidentin des Croce Rossa Italiana, Dona Ermenegilda, in den Aischgrund gereist, um hauptsächlich die Weihnachtsmärkte in Adelsdorf (und Erlangen) zu besuchen. Der eine Bus kam bereits am Freitag mit rund 60 Personen, meist von der politischen Gemeinde Uggiate Trevano, mit der Adelsdorf laut Bürgermeister Karsten Fischkal seit über 20 Jahren schon eine enge Beziehung pflegt. Rund 600 Kilometer, die Schweiz, der San Bernadino und mindestens sieben Stunden Busreise liegen zwischen den beiden Gemeinden. Sophia und Vera Bretting, engagierten Sprecherinnen des Partnerschaftskomitees hatten ein tolles Programm zusammengestellt. Nach einem gemeinsamen, leider etwas feuchten Fackelzug über die Aischwiesen saßen Deutsche und Italiener gemeinsam bei Bratwürsten und Kraut in der Gastwirtschaft des SCA-Sportheimes. Alle bewunderten später den bunten Auftritt der Tanzgruppe "Tribal". Am Samstag ging es diesmal nach Erlangen. Eine Stadtbesichtigung sowie der Besuch der Weihnachtsmärkte stand auf dem Programm. Ein Brauereibesuch in Zentbechhofen rundete den Ausflug ab. Am Abend waren alle rechtzeitig zur Eröffnung der Adelsdorfer Schloss-Weihnacht zurück.

Dort trafen sie auch auf die Insassen des zweiten Reisebusses: Knapp 40 "Volontarios" des Italienischen Roten Kreuzes die für nur eine einzige Nacht im Aischgrund blieben. "Die müssen alle am Freitag und gleich wieder am Montag arbeiten", meinte Patrizia Cattoni, die in Uggiate Trevano, einem schönen Städtchen an der Schweizer Grenze, für die Deutsch-Italienische Kommunikation zuständig ist. Klar, dass die "Volontarios" des CRI gleich einen Abstecher zum neuen Domizil des BRK Adelsdorf an der Höchstadter Straße machten und von den Adelsdorfer BRK-Helfern gebührend empfangen wurden.

Die Tanzgruppe „Tribal“ sorgte am Freitagabend in Adelsdorf für Unterhaltung, die rund 60 der Besucher aus Uggiate Trevano genossen. © Johanna Blum



Nach dem Besuch des Weihnachtsmarktes, der von den Adelsdorfer Musikanten, Karsten Fischkal (auf Italienisch) und dem Christkind eröffnet wurde, ging es zurück in die Hotels zum "Aischgründer Büfett". "Wir leben in den beiden Gemeinden Europa", meinten Fischkal und Turcato in den Drei Kronen; aus einer Partnerschaft seien viele Freundschaften geworden, hieß es beim Austausch der Geschenke. Am gestrigen Sonntag machten sich die italienischen Gäste wieder auf die Heimreise. "Die Arbeit ruft", meinte Patrizia Cattoni.

NIKO SPÖRLEIN/JOHANNA BLUM