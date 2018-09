11-Kilo-Kaliber: Höchstadter angelt Riesen-Karpfen

Beim Vereinsfischen in Höchstadt bissen gewaltige Fische an - vor 14 Minuten

HÖCHSTADT - Es war das letzte Vereinsfischen für den FV Höchstadt in diesem Jahr - und was für eines: Richard Willert zog einen 11-Kilo-Karpfen aus der Aisch. Auch die anderen Fänge können sich durchaus sehen lassen.

Das letzte Vereinsfischen des Höchstadter FV war das Fritz-Endres-Gedächtnisfischen. Bei bestem Wetter fingen die Angler Monsterkarpfen, Sieger wurde Richard Willert mit einen Karpfen von 11.830 Gramm. Für den Gewinner des zweiten Platzes wird das Gewicht aller gefangenen Fische zusammengerechnet: Diesen angelte sich Georg Kaiser mit 13.930 Gramm, Zusatzpreise gab es für Konrad Schmitt mit 10.030 Gramm und Peter Grau mit 3380 Gramm.

Bilderstrecke zum Thema

Mythos? Anglerlatein? Böses Ammenmärchen? Von wegen! In der Region ziehen Angler regelmäßig riesige Waller aus dem Wasser. Der größte Süßwasserfisch Europas ist vor allem in der Aisch zu finden, könnte aber auch in Ihrem Badesee oder Lieblingsfluss lauern. Wir präsentieren Ihnen die kapitalsten Fänge in Franken.