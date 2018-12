150.000 Euro Schaden: Wohnung in Hemhofen ausgebrannt

Brandleiter erlitt Rauchgasvergiftung - Kripo ermittelt wegen Ursache - vor 1 Stunde

HEMHOFEN - Nachdem in einem Mehrparteienhaus ein Feuer ausgebrochen war, sind etliche Einsatzkräfte der Feuerwehr am Samstag nach Hemhofen ausgerückt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, doch eine Wohnung brannte komplett aus.

Die Feuerwehr rückte zwar schnell aus, aber die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, war nicht mehr zu retten. © Katrin Bayer



Gegen 15.45 Uhr hatte ein Bewohner des Mehrparteienhauses den Brand im ersten Stockwerk - in der Wohnung eines 43-Jährigen - bemerkt und sofort alle anderen Bewohner der sechs Wohneinheiten informiert. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, hatten sich alle zwölf Betroffenen selbstständig ins Freie retten können, die Wohnung stand jedoch bereits in Vollbrand. Mit vereinten Kräften brachten die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Hemhofen, Zeckern, Adelsdorf und Röttenbach das Feuer unter Kontrolle. Die Wohnung war jedoch nicht mehr zu retten und brannte komplett aus.

Laut Angaben der Polizei erlitt der Brandleiter bei dem Einsatz eine leichte Rauchgasvergiftung und musste deshalb in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch das restliche Haus wurden durch das Löschwasser und den Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100.000 bis 150.000 Euro. Die Kripo Erlangen hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen.

Dieser Artikel wurde am Samstag gegen 20.43 aktualisiert.

