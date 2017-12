1550 Haushalte ohne Strom

HEMHOFEN/POPPENDORF - Strom aus: In mehreren Gemeinden in den Landkreisen Erlangen-Höchstadt und Forchheim ist es am Donnerstagmorgen zu Ausfällen gekommen, unter anderem weil bei Poppendorf Bäume in eine Hochspannungsleitung gestürzt waren.

Eine Hochspannungsleitung. © Julian Stratenschulte/Illustration (dpa)



Rund 1550 Haushalte in den Gemeinden Hemhofen, Frensdorf, Pettstadt, Hausen und Heroldsbach hatten am Donnerstagfrüh für etwa eine Stunde keinen Strom. "Wir hatten zwei Störungen", bestätigt Manuel Köppl von der Pressestelle des Netzbetreibers Bayernwerk. Die erste betraf rund 1200 Haushalte und Betriebe in Oberfranken. Ursache war der Sturm, der vermutlich zu einem Kurzschluss in den Leitungen geführt hatte, als sich diese berührten.

Bei Poppendorf (Gemeinde Heroldsbach) sind außerdem Bäume und Äste in eine Freileitung gekracht. Dadurch waren laut Netzbetreiber etwa 350 Haushalte von 7.12 Uhr bis 7.55 nicht mit Strom versorgt.

Im gesamten Netzgebiet des Betreibers Bayernwerk gab es am Donnerstag wegen des Sturms insgesamt 15 Störungen, rund 15000 Haushalte waren betroffen, die meisten davon in Oberbayern. "Wir wissen, es ist immer eine Gedulsprobe für die Betroffenen und bedanken uns für das Verständnis", sagte Manuel Köppl.