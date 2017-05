16 Millionen Euro teure Tiefgarage für Herzogenaurach?

Planungsausschuss diskutiert Möglichkeiten für das Hubmannareal - vor 32 Minuten

HERZOGENAURACH - Die Neuplanungen des Hubmann-Areals mit Bürgerzentrum und Stadtbibliothek, allerdings mit frühestem Baubeginn 2020 werfen ihre – teuren – Schatten voraus. Nachdem die Bodengutachter eine Tiefgarage für möglich halten geht es um deren Größe und die Kosten. Der Stadtrat wird in seiner Sitzung am Donnerstag, 1. Juni einen Grundsatzbeschluss fällen. Die Gesamtkosten für Bürgerzentrum (14 Millionen Euro) und Tiefgarage (Maximalvariante 15,9 Millionen) betragen rund 30 Millionen Euro.

Eine Tiefgarage unter dem bisherigen Hubmann-Parkplatz ist möglich. Die Kosten sind fraglich. Archivfoto: Stadt Herzogenaurach © Stadt



Nach wie vor wird der Zeitplan für den Abriss des Rathauses avisiert: Herbst 2018. Zuvor muss sich die Stadtverwaltung auf Ausweichbüros im Stadtgebiet verteilt haben.

Sobald die Großbaustelle des Rathaus-Neubaus erledigt wäre, soll ein paar Meter weiter auf dem Hubmann-Gelände begonnen werden. Aus logistischen Gründen muss dies nacheinander erfolgen.

Das Areal der 1978 abgerissenen Brauerei Hubmann wurde jüngst mit Tiefbohrungen untersucht. Ergebnis: Eine Tiefgarage ist möglich, auch dreigeschossig. Bisher kann der Hubmann-Parkplatz 52 Stellplätze bieten.

Geklärt werden muss nun, welche von vier Varianten gebaut wird.

Variante 1, der Vorschlag aus dem Architektenwettbewerb, wäre zweigeschossig, ohne Anbindung an das neue Rathaus mit 58 Stellplätzen. Kostenpunkt: 8,988 Millionen Euro.

Variante 2 besteht aus einer dreigeschossigen Tiefgarage, ohne Anbindung an das neue Rathaus mit maximal 99 Stellplätzen. Kosten: 12,33 Millionen Euro.

Variante 3, die ebenso wie die Variante 4 einen unterirdisch größeren Umgriff vorschlägt, sieht eine zweigeschossige Tiefgarage mit Souterrain- Anbindung an das neue Rathaus mit maximal 100 Stellplätzen vor. Kosten: 11,46 Millionen Euro.

Variante 4 schließlich, die ebenso den größeren Umgriff einbezieht, wäre eine dreigeschossige Tiefgarage mit unterirdischer Anbindung an das neue Rathaus mit maximal 170 Stellplätzen. Die Kosten dafür würden bei 15,95 Millionen liegen. Diese Variante will die Verwaltung dem Stadtrat als Beschlussvorschlag empfehlen. Sie wäre zwar die kostspieligste ("70 Stellplätze on top für je 62.000 Euro"), könnte jedoch das innerstädtische Parkproblem etwas lindern, meinte Bürgermeister German Hacker im Vor-Pressegespräch zum Planungs- und Umweltausschuss am Montag, 22. Mai um 17 Uhr im Rathaussaal.

Der große Umgriff hätte den Vorteil, dass auch eine Heizzentrale oder ein Technikgebäude hinter dem Rathaus eingefügt werden könnte. Umgesetzt werden, schon allein wegen der Bauarbeiten, müssten jedenfalls die großen Bäume. Sollte die Variante 4 mit Parkdeck-Teil unter dem Schlossgraben verwirklicht werden, so könnten dort keine Bäume mehr gedeihen, die tiefes Wurzelwerk benötigen, Flachwurzler jedoch schon. Verworfen wurde von den Planern die im Stadtrat andiskutierte Idee eines Tunnels, der auf dem Marktplatz enden sollte.

14 Meter tiefe Bohrkerne

In die Kosten für eine Tiefgarage bereits eingeflossen ist der Betrag von rund vier Millionen Euro für Aushub und Entsorgung des hauptsächlich aus Teerkork bestehenden Dämmmaterials, das die Brauerei zurückließ.

Klar ist bereits, dass der nahe an Bürgerhäusern platzierte Baukomplex im erschütterungsfreien Bohrkern-Verbau-Verfahren errichtet wird. Die Bohrkerne werden bis zu 14 Meter Tiefe erreichen. Die beiden Bauten, Stadtbibliothek und Bürgerzentrum werden auf der Tiefgarage errichtet, die bis 11,6 Meter Unterkante bis zur Bodenplatte reicht.

Die Stadt selbst, beschrieb Bürgermeister Hacker die Situation, muss laut Stellplatzsatzung 77 Parkplätze für das Bürgerzentrum und 83 für das Rathaus vorweisen, entsprechend 160 Parkplätzen.

Zwar könne man sich bis zu einem gewissen Grad auch "freikaufen", etwa über den Parkplatz am Vereinshaus oder den Parkplatz am alten Daigfuß-Gelände mit 21 Stellplätzen. Allerdings müsse auch bei verstärkter Elektromobilität mit Autoverkehr gerechnet werden.

Angesichts von vorhergehendem Rathaus-Neubau könne es auch sein, dass eine Tiefgarage finanziert werden müsse. Die Stadt könne dies unter Umständen nicht mehr aus den Rücklagen bezahlen. Wie der Untergrund definitiv aussieht und was daraus folgt werde sich erst beim Ausschachten zeigen.

Der Planungsausschuss befasst sich in seiner Sitzung ferner mit einer Information zur Energiewendekonzept der Stadt.

Überdies informierte Bürgermeister Hacker über die Sitzung des Kulturausschusses am Dienstag, 23. Mai um 18 Uhr im Rathaus.

Zum einen geht es um die Neufestsetzung der Entgelte bei der Volkshochschule Herzogenaurach, außerdem die Jugendsonderförderung für Vereine, die Förderung einer Wohnberatungsstelle und die Förderung des Hauptamts im Verein.

Dies betrifft zusehends mehr Vereine, die Probleme haben, Vorstände und Führungsteams zu finden, nachdem Vereine heutzutage eher als Dienstleister denn als Gruppe gesehen werden, in die man freiwillig Freizeit und Arbeitsstunden investiert.

Ein Beispiel in neuerer Zeit war die Stadtjugendkapelle, die Probleme hat, einen Präsidenten zu finden.

Hauptamtliche Stellen in Vereinen, wie etwa in Städten wie Nürnberg bereits praktiziert, könnten eine Lösung sein. So könnten sich zwei Vereine einen Kassier teilen.

Dies würde von der Stadt für maximal drei Jahre gefördert werden und könnte ein Beschäftigungsverhältnis begründen. Vereine mit vielen Kindern oder Jugendlichen würden stärker gefördert. Für eine Bezuschussung eines Einzelvereins, einer Kooperation oder eines Zusammenschlusses nicht in Frage kommen Ortsgruppen überörtlich tätiger Vereine, Kirchen, Parteien, Organisationen.

Schließlich befasst sich der Kulturausschuss auch mit der Förderung einer Wohnberatungsstelle, angesiedelt bei der Lebenshilfe und – nach Recherchen bei den Gastronomen – dem Antrag von CSU-Stadtrat Konrad Körner wegen eines Stadtstrands.

-eke