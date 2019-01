18–jähriger Herzogenauracher schleudert in Linienbus

Passagierin verletzte sich leicht - Schneeglatte Fahrbahn wurde zum Verhängnis - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Ein 18-Jähriger prallte am Freitag mit seinem Mercedes in der Herzogenauracher Straße "Zum Flughafen" in einen Bus der Linie 273. Eine Passagierin wurde durch den Aufprall verletzt.

Gekracht hat es am Freitagnachmittag in der Straße „Zum Flughafen“. Foto: Foto: André De Geare



Ein 18-jähriger Herzogenauracher fuhr mit seinem Mercedes M-Klasse stadteinwärts den Berg hinunter. Nach der Abzweigung Ringstraße geriet der junge Mann auf schneeglatter Fahrbahn — offensichtlich wegen mangelnder Fahrkenntnis — ins Schleudern und rammte einen Bus der Linie 273, der ihm entgegenkam.

Der Autofahrer wurde nicht verletzt, im Linienbus erlitt eine Passagierin beim Aufprall leichte Verletzungen. Am Mercedes entstand Totalschaden, auch der Linienbus wurde laut Polizei "erheblich beschädigt".

Im Einsatz waren die Herzogenauracher Feuerwehr sowie ein Beamter der Polizeiinspektion Herzogenaurach. Die Straße "Zum Flughafen" musste während der Unfallaufnahme einige Zeit komplett gesperrt werden.

