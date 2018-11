2019 werden die Höchstadter fit gemacht

HÖCHSTADT - 2019 soll in Höchstadt das Jahr der Gesundheit werden – mit Aktionen und Vorträgen zum Beispiel zu den Themen Bewegung, Ernährung und Entspannung. Das Programm für das erste Quartal des Gesundheitsjahres ist schon ziemlich konkret, auf Interessierte warten einige Dutzend Veranstaltungen.

Sie koordiniert das Gesundheitsjahr: Ulrike Reinhardt vom Netzwerk für Sport und Gesundheit der Stadt. © Foto: Katrin Bayer



Wer sich nach der Weihnachts- und Silvesterfeierei auch Anfang Januar noch gestresst fühlt, für den ist die erste Veranstaltung des Gesundheitsjahres genau die richtige: Denn am 4. Januar soll es laut dem Programm, das freilich noch nicht gedruckt ist, um progressive Muskelentspannung gehen. Tiefe Entspannung für Körper und Seele also.

Nach dem Kulturjahr 2018 geht es im kommenden Jahr in Höchstadt nun fit und gesund zu. Koordinatorin des Ganzen ist Ulrike Reinhardt vom Netzwerk für Sport und Gesundheit, eine Angestellte der Stadt. "Wir wollen im Rahmen des Gesundheitsjahres zeigen, welche Angebote es auf diesem Sektor in Höchstadt bereits gibt", erklärt Reinhardt. "Anbieter können aber auch Neues ausprobieren und sondieren, welche Themen hier ankommen."

Programmvorschläge einreichen können Privatleute genauso wie gewerbliche Anbieter oder auch Vereine. Sehr viele Angebote im Gesundheitsjahr werden gebührenfrei sein, einige aber auch kostenpflichtig. Veranstaltungen für Kinder werden genauso dabei sein wie für Senioren, auch an besondere Zielgruppen wie etwa Schwangere ist gedacht.

Babyfit-Kurse wird es also geben, es wird ein Angebot geben zum Thema "Demenzprävention durch Klavierunterricht für Senioren", Zumba-Kennenlernstunden im Engelgarten, Yoga Nidra für besseren Schlaf, freies Tanzen ohne Partner, Baum-Meditationen, eine Aktion zu "clean eating", also bewusstem Essen.

Ausgeschildert wird auch eine "Stadtrunde", auf der sich die Höchstadter auf zwei bis drei Kilometern Länge spazierend oder auch joggend durch die Stadt bewegen können – allein oder an bestimmten Terminen auch in Gesellschaft. "So etwas wie die Stadtrunde könnte dann auch zum Selbstläufer werden und über das Gesundheitsjahr hinaus bestehen bleiben", meint Reinhardt.

Denn erreicht werden soll auch eine gewisse Nachhaltigkeit: Bestimmte Aktionen könnten sich also etablieren, Menschen sollen in Sachen Sport und gesundheitsbewusstem Leben bei der Stange bleiben.

Höhepunkt im Oktober

Jeder Monat steht dabei unter einem anderen Motto: Um die erwähnte Entspannung soll es etwa gehen, um Ernährung, Bewegung, Sucht, seelische Gesundheit — darüber hinaus gibt es Monate mit "buntem Programm". "Da können sich dann alle präsentieren, die in keine Kategorie reingepasst haben", so Reinhardt. Im Oktober wird es als Höhepunkt eine ganze Gesundheitswoche mit vielen Aktivitäten geben.

Auch die städtischen Abteilungen, die in der Fortuna angesiedelt sind, werden sich beteiligen, also die vhs, die städtische Jugendarbeit und die Stadtbücherei. Letztere wird zum jeweils aktuellen Monatsthema ein Medien-Sortiment ausstellen und dafür auch neue Medien anschaffen.

Die jeweiligen Programme erscheinen quartalsweise und sollen nicht nur ausliegen, sondern auch mit dem Höchstadter Amtsblatt verteilt werden. Wer sich in den Monaten April bis Dezember noch mit einem Angebot beteiligen will, hat noch eine Chance: "Abgabeschluss für die Voranmeldungen ist Ende November", sagt Reinhardt.

KATRIN BAYER