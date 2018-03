Am Samstag fand der 26. Neuhauser Straßenlauf statt. Diesmal wurde auf den sechs Kilometer langen Hobbylauf verzichtet und dafür ein Teamwettbewerb eingeführt. Bis zu zehn Kilometer konnten in verschiedenen Disziplinen gemeistert werden. Auch die Kleinen durften an den Start gehen beim Bambinilauf über 400 Meter. © Roland Huber