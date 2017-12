31-Jähriger angezeigt: Kinder waren nicht angeschnallt

Kleinkind saß auf dem Beifahrersitz

HÖCHSTADT - Eine Streife der Polizei Höchstadt kontrollierte am Samstagabend den Fahrer einens VW Transporters. Die vier Kinder, die sich mit in dem Fahrzeug befanden, waren gar nicht oder nur ungenügend gesichert.

In der Fürther Straße in Höchstadt fiel den Beamten das Fahrzeug auf, in dem neben dem 31-jährigen Fahrer ein Kleinkind auf dem Beifahrersitz saß. Als die Beamten den Wagen kontrollierten, bemerkten sie, dass sich auf der Rückbank noch drei weitere Kinder befanden, von denen lediglich eines in einem Kindersitz saß.

Nachdem der Fahrer belehrt wurde, versicherte dieser die Kinder durch einen Verwandten abholen zu lassen. So fuhr die Streife weiter zu einem anderen Einsatz.

Kurz darauf fiel derselben Streife der VW Transporter jedoch erneut im Greihendorfer Weg auf. Entgegen der Versprechungen des Fahrers befanden sich allerdings immer noch zwei Kinder im Fahrzeug.

Eines der Kinder saß unangeschnallt auf dem Sitz, das andere war nur mit einem ungenügenden Beckengut gesichert. Der 31-Jährige musste daraufhin seine Fahrt abbrechen und wurde durch die Beamten angezeigt.