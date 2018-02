31 Vögel pro Garten in ERH

"Stunde der Wintervögel": Sperling ist der Sieger

HERZOGENAURACH - Der Hausspatz (Sperling) hat gewonnen. Bei der "Stunde der Wintervögel" wurde der Vogel sowohl im Landkreis Erlangen-Höchstadt als auch in und um Erlangen am häufigsten gesichtet.

Kampf um den passenden Landeplatz: Bei der „Stunde der Wintervögel“ wurden Ende Januar in Erlangen und Erlangen-Höchstadt über 13 000 Vögel gezählt. Jetzt hat der Landesbund für Vogelschutz die Rangliste vorgelegt. © Foto: Ingo Rittscher / LBV-Bildarchiv



Bei der Vogelzählaktion des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) hatten im Januar 334 Menschen im Landkreis (228 Meldebögen) und 247 Menschen in Erlangen (182 Meldebögen) mitgemacht. Jeweils eine Stunde lang sollten die Teilnehmer notieren, welche und wie viele Vögel sie sehen.

Nicht die Nummer 1, aber schön bunt: Die Blaumeise ist natürlich auch in der Rangliste vertreten. © Foto: Andreas Giessler / LBV-Bildarchiv



Der Hausspatz wurde im Landkreis 1189 Mal gezählt (das bedeutet statistisch 5,2 Sperlinge pro Garten), in Erlangen waren es 989 Sperlinge (5,4 pro Garten).

Der Feldsperling ist oft anzutreffen. Er wurde am zweithäufigsten gezählt. © Foto: Mark Kumke / LBV-Bildarchiv



Die Rangliste in ERH:

1. Hausspatz (1189 Exemplare) 2. Feldsperling (1235 Tiere), 3. Kohlmeise (982), 4. Amsel (738), 5. Blaumeise (666), 6. Grünfink (283), 7. Elster (279), 8. Rotkehlchen (158), 9. Eichelhäher (151), 10. Buchfink (144).

46 weitere Vogelarten wurden während der Zählstunde von den Teilnehmern auf den Listen erfasst. Schlusslicht auf Rang 56 ist der Habicht mit einer Sichtung. Insgesamt zählten die Vogelfreunde im Landkreis 7016 Tiere, das sind durchschnittlich 31 Vögel pro Garten.

Die Rangliste in Erlangen:

1. Hausspatz (989), 2. Feldsperling (750), 3. Amsel (613) ,4. Kohlmeise (597), 5. Blaumeise (450), 6. Elster (215), 7. Rabenkrähe (146), 8. Grünfink (144), 9. Erlenzeisig (136), 10. Rotkehlchen (135).

Die aufmerksamen Beobachter erfassten 52 weitere Vogelarten. Auf Rang 62 flog der Wanderfalke mit einer Sichtung. Insgesamt wurden in Erlangen 5699 Vögel gezählt, das sind, wie in Herzogenaurach auch, durchschnittlich ebenfalls 31 gefiederte Freunde pro Garten.

PWo gezählt wurde, war den Teilnehmern freigestellt. "Viele Beobachter zählen im heimischen Garten, aber natürlich konnte man auch vom Fenster aus, bei einer Tasse Tee, die Tiere zählen. Andere Vogelfreunde beobachteten die Vögel in einem Park oder in der Nachbarschaft", hieß es in der Zählanleitung des LBV.

Weitere Details zu den Zählergebnissen in ER(H): www.stunde-der-wintervoegel.de