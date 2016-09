33 000 Schaeffler-Mitarbeiter feierten sich und ihre Chefin

Schaeffler-Thumann versichert: „Firma bleibt weiterhin ein Familienunternehmen“ — Musik, Tanz, Shows und ein gegrillter Ochse - vor 23 Minuten

HERZOGENAURACH - „Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiter und werde mich weiterhin für das Unternehmen einsetzen“, das versprach Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann bei ihrer Begrüßung zum Mitarbeitertag 2016. Rund 33 000 Beschäftigte mit ihren Angehörigen waren bei herrlichstem Wetter nach Herzogenaurach gekommen, um gemeinsam zu feiern.

Ein begehrtes Motiv war Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann beim Mitarbeiter-Tag: Hier fotografiert der Vorstandsvorsitzende Klaus Rosenfeld einen Besucher mit der Firmen-Chefin. Foto: Fotos: Berny Meyer



Unter großem Applaus versicherte die Firmenchefin, dass Schaeffler ein Familienunternehmen ist und auch weiterhin sein werde. Die Aussichten dazu sind gut, denn ihre Mutter wurde 96 Jahre alt und ihr Sohn Georg hält 80 Prozent der Schaeffler-Anteile. „Für Mami ist das Schaeffler-Unternehmen die erweiterte Familie“, versicherte denn auch ihr Sohn.

Es war aber nicht nur ein Tag der Offenen Tür für die Mitarbeiter und ihre Familien, sondern auch ein Tag der Jubiläen, wie der Vorstandsvorsitzende Klaus Rosenfeld verriet. 70 Jahre Schaeffler, 35 Jahre Schaeffler Bigband, und nicht zuletzt der 75. Geburtstag von Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann und ihrem Ehemann Jürgen. „Auch wenn es kein großes Vergnügen ist, so eine alte Schachtel zu werden, so will ich das Alter meiner Mutter erreichen“, versicherte die Jubilarin.

So überbrachte denn auch Bürgermeister German Hacker die Glückwünsche der Stadt und freute sich über die größte Geburtstagsparty, die jemals in Herzogenaurach stattgefunden hat. Sechs Monate lang hatte Norbert Hörauf und sein Team dieses Mitarbeiterfest vorbereitet und etwa 33 000 Besucher aus der ganzen Region waren der Einladung gefolgt.

Bei strahlendem Sonnenschein konnten es sich die Gäste im Außenbereich gutgehen lassen. Auf drei Bühnen mit Musik, Tanz und Show-Einlagen spielten so unterschiedliche Formationen wie die Stadtjugendkapelle Herzogenaurach, die Musikinitiative Herzogenaurach, die Crazy Boots, natürlich die hauseigene Bigband und viele andere.

Für das leibliche Wohl brutzelte ein 300 Kilogramm schwerer Ochse auf dem Grill, mehr als 10 000 Bratwürste waren geordert. Für die Kinder gab es eine eigene Jahrmarktstraße mit Riesenrad, Karussell, Hüpfburg und vielem mehr. Das betriebliche Gesundheitsmanagement lockte mit Aktionen wie Kletterturm, Skybike, Tischtennisroboter und weiteren Attraktionen.

„Mobilität von morgen“

Riesenandrang herrschte aber auch bei den Indoor-Angeboten. Hier zeigte Schaeffler, warum es zu einem der innovativsten Unternehmen weltweit gehört. Die Ausstellung „Mobilität für morgen“ zeigte das Bestreben, immer umweltfreundlichere Technologien zu entwickeln. Schon jetzt finden sich durchschnittlich 60 Produkte von Schaeffler in jedem neu gebauten Auto auf der ganzen Welt. In einem „GlassCar“ konnte man diese hautnah besichtigen. Bei dem Konzeptfahrzeug auf Basis des Porsche Cayenne sorgt schon jetzt eine Vielzahl aufeinander abgestimmter Schaeffler-Produkte für eine Senkung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2 –Emissionen um zehn Prozent.

Das Engagement des Unternehmens im Motorsport konnte man an mehreren Ausstellungsstücken bewundern. Als exklusiver Technologiepartner starten seit 2015 rein elektrisch angetriebene Rennwagen. Immer wenn sich etwas bewegt, sei es beim Flugzeug, bei Bussen und Bahnen, bei Wind- und Wasserkraftanlagen ist laut Firmenmotto Schaeffler immer dabei.

In einer digitalen Reise durch die Schaeffler-Welt bekamen die Besucher einen Einblick in die Zukunft der Digitalisierung. Neben den Zukunftsvisionen standen aber auch ganz handfeste Fertigungen auf dem Programm: Wie entsteht eine Grillzange, ein Flaschenöffner oder ein Schnapsglas? All dies konnte man besichtigen und als Andenken mitnehmen. Um 17 Uhr schlossen schließlich die Pforten, denn die Produktion musste pünktlich um 22 Uhr beginnen.

