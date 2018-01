Das Sturmtief "Burglind" brachte am Mittwoch neben Orkanböen auch Starkregen mit sich und brachte dabei in der Region einige Wasserläufe zum Überquellen. Die Überschwemmungsgefahr ist weiterhin hoch, vielerorts traten Flussläufe bereits über Wasser und überschwemmten Straßen, Wiesen und Spielplätze.

Wetter-Chaos in Franken und der Oberpfalz: Sturmtief "Burglind" sorgte am Mittwoch für Chaos in der Region. Besonders schlimm erwischte es das Dorf Wind im Ebrachgrund. Dort sind Schäden in sechsstelliger Höhe entstanden, eine Scheune brach durch die orkanartigen Böen sogar komplett ein.