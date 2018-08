50 Kilo-Fisch: Röttenbacher zieht Riesen-Waller aus der Aisch

Harald Sandel landet Rekord-Fischzug - Der Waller ist 206 Zentimeter lang - vor 52 Minuten

ADELSDORF - Es ist absoluter Vereinsrekord an der Aisch: Der Röttenbacher Harald Sandel hat einen riesigen Raubfisch aus dem Fluss gezogen. Die Ausmaße sind enorm - und die Angler vermuten sogar noch größere Exemplare in den Gewässern.

Der gar nicht gerne in der Aisch gesehene Raubfisch ist nicht weniger als 206 Zentimeter lang und bringt 50 Kilogramm Gewicht auf die Waage. Für die Aisch, Höhe Laufer Keller, ein äußerst ungewöhnlicher Fang, meinte Sandel auf NN-Anfrage. Dem Fischer, der mit einem Spezialmix aus verschiedenen Ködern auf Wallerfang gegangen war, gelang der Fang nach 22 Uhr. Sein Fischerkamerad Reiner Gundel musste mit anpacken, um das Tierchen aus dem Gewässer zu hieven.

Wenn im nächsten Jahr der von den Aischer und von den Adelsdorfer Fischern von der Gemeinde Adelsdorf gepachtete Hofsee nach fast 20 Jahren das erste Mal wieder "gezogen" wird, dürften in diesem stehenden Gewässer wohl noch größere Exemplare zum Vorschein kommen, wird allgemein vermutet. Ist der Hofsee dann leer, soll er auch saniert werden. Ob der Eigentümer oder die Pächter die Sanierungsmaßnahmen berappen, oder ein beidseitiger Kompromiss gefunden wird, muss noch geklärt werden.

Bilderstrecke zum Thema

Mythos? Anglerlatein? Böses Ammenmärchen? Von wegen! In der Region ziehen Angler regelmäßig riesige Waller aus dem Wasser. Der größte Süßwasserfisch Europas ist vor allem in der Aisch zu finden, könnte aber auch in Ihrem Badesee oder Lieblingsfluss lauern. Wir präsentieren Ihnen die kapitalsten Fänge in Franken.