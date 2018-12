83-Jähriger stirbt bei Zimmerbrand in Adelsdorf

Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät - Ermittlungen laufen an - vor 1 Stunde

ADELSDORF - Bei einem Zimmerbrand in Adelsdorf starb am Montagabend ein 83-Jähriger, eine weitere Frau wurde verletzt. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montag gegen 21.30 Uhr geriet ein Zimmer eines Hauses in der Flurstraße in Adelsdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt aus weiterhin noch nicht geklärter Ursache in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen, das Feuer griff nicht auf das gesamte Haus über.

Ein 83-Jähriger konnte nicht rechtzeitig aus den Flammen gerettet werden und erlag noch im Haus seinen schweren Verletzungen. Eine 80-jährige Frau, welche ebenfalls im Zimmer war, wurde gerettet und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen.

