A3: Drei Leichtverletzte bei Serienunfall

75-jähriger Pkw-Fahrer reagiert auf stehenden Verkehr zu spät - vor 2 Stunden

HÖCHSTADT - Drei leicht Verletzte gab es bei dem Unfall, der sich am Freitag, 13. Juli, um 12.55 Uhr auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg, zwischen den Anschlussstellen Erlangen-West und Höchstadt-Ost ereignet hat.

Polizei im Einsatz Foto: NN-Archiv



Bei sehr hohem Verkehrsaufkommen musste ein 62-jähriger Nissan-Fahrer sein Auto verkehrsbedingt auf der linken Spur bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 69-jähriger VW-Fahrer hatte diverse Fahrassistenten in seinem Pkw aktiviert, wodurch sein Fahrzeug stark verzögerte, einen leichten Auffahrunfall auf den vorausfahrenden Nissan aber nicht mehr verhindern konnte.

Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die abbremsenden Wägen vor ihm offensichtlich viel zu spät. Er fuhr nahezu ungebremst in das Heck des VW. Durch den heftigen Einschlag des Mercedes wurden alle drei Autofahrer leicht verletzt. Am schlimmsten erwischte es dabei den Mercedesfahrer selbst, welcher durch den auslösenden Fahrerairbag Gesichtsverletzungen davontrug und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Die beiden andern Männer wurden nur leicht verletzt.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde von den aufnehmenden Polizisten auf rund 42 000 Euro geschätzt. Der Mercedes und der VW mussten abgeschleppt werden.

Durch den Unfall staute sich der Verkehr zeitweise bis zur Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach zurück, was eine Staulänge von rund zehn Kilometern bedeutet.