Aab bleibt: Alligators setzen auf Erfahrung

Nach Michal Petrak verlängert auch der Ex-Nationalspieler beim HEC - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Wenige Tage nach der Vertragsverlängerung mit Michal Petrak hat der Höchstadter Eishockeyclub einen weiteren Schlüsselspieler an sich gebunden. Auch der ehemalige Nationalspieler Vitalij Aab wird in der kommenden Spielzeit das Trikot der Alligators tragen.

Die Erfahrung von über 600 DEL-Spielen kam Vitalij Aab nach Höchstadt, sie kam den Alligators beim Wiederaufstieg in die Oberliga enorm zugute. © Archivfoto: Thomas Hahn



Als er vergangene Saison nach Höchstadt kam, war es eine kleine Sensation. Immerhin war Vitalij Aab einmal deutscher Nationalspieler, hat unter anderem mit den Nürnberg Ice Tigers insgesamt über 600 Erstliga-Spiele absolviert. Inzwischen ist Aab 38 Jahre alt, er war für den HEC in der Aufstiegssaison aber immer noch extrem wichtig.

Mit 34 Toren und 54 Vorlagen sammelte er 88 Punkte in der Statistik der Bayernliga. Damit reihte er sich hinter seinem Reihenkollegen Michal Petrak auf Platz zwei der Topscorer der Liga ein. In einer weiteren Statistik konnte Aab sogar den ersten Platz erreichen: Sein Trikot mit der Nummer 18 war der meistverkaufte Alligators-Fandress der vergangenen Saison.

Auch in der dritthöchsten Liga bauen die Alligators auf Aabs Erfahrung: "Vitalij hat sich in der letzten Saison sofort in die Mannschaft integriert und vom ersten Moment an seine Fähigkeiten in den Dienst der Mannschaft gestellt. Er ist ein echter Teamplayer", wird HEC-Sportvorstand Jörg Schobert in einer Pressemitteilung zitiert.

Angesichts der Beliebtheit von Aab bei den Fans kann sich der Verein möglicherweise auf einen weiteren Schub beim Dauerkarten-Verkauf freuen. Bislang, teilt der HEC mit, liegt man bei den abgesetzten Tickets bereits deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

cah/alep