Acht Stunden Musik zu Ehren von Georg "Velder" Ort

Musikinitiative Herzogenaurach nahm so Abschied von ihrem verstorbenen Vorstandsmitglied und "guten Seele"

HERZOGENAURACH - Mit einem Konzert mit 16 Bands hat die Musikinitiative Herzogenaurach Abschied von Georg "Velder" Ort genommen.

Insgesamt 16 Bands nahmen mit jeweils 20-minütigen Auftritten Abschied von „Velder“. Der Erlös des Konzertabends im Vereinsheim fließt der Aktion Sternstunden zu. © Foto: Franziska Zaehringer



"Gut ein halbes Jahr ist es her, dass unser Vorstandsmitglied, unsere gute Seele, Hausmeister und Ansprechpartner in allen Lebenslagen einfach von uns gegangen ist", schreibt die Musikinitiative. Die Liste könnte man unendlich fortsetzen, denn Georg "Velder" Ort sei immer da gewesen. Nicht nur im Verein, sondern auch in seiner Familie hinterlasse er ein großes Loch. Ihm zu Ehren hat man jetzt ein Konzert im Vereinsheim organisiert.

Unzählige Musikerkollegen aus alter und aus aktueller Zeit nahmen sich jetzt die Zeit, ihrem Freund ein schönes Andenken zu bereiten. Aber nicht nur diejenigen, die mit ihm musiziert haben, sondern auch diejenigen, die er in die Musikinitiative geholt hat, beteiligten sich an dem Festival. Die Rapper "Nullzweizwei" hat "Velder" aktiv mit auf die Musicbase geholt, um dort zu proben. Sie und viele andere standen nun auf der Bühne: Für jeden 20 Minuten reine Spielzeit. Ein straffer Zeitplan bei 16 Bands.

Für die Zuhörer hieß das geballte Musik in verschiedenen Richtungen, kompakt verpackt in acht Stunden Unterhaltungsprogramm – und auf gar keinen Fall Langeweile. Und alles zugunsten der Aktion Sternstunden