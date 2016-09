Adelsdorf: App ruft Retter zum Einsatz

ADELSDORF - Viele Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Adelsdorf sind mit „Piepsern“ ausgerüstet, zuweilen erfolgt die Alarmierung der Retter auch noch durch die Sirene. Mit einem technisch aufwändigen Einsatz-Monitoring betreten die Helfer um Kommandant Jürgen Hörrlein nun Neuland.

Machen sich mit dem neuen Monitoring-System vertraut (v.l.): Sebastian Hörrlein, Thomas Lay, Martin Kalb, Bürgermeister Karsten Fischkal und Kommandant Jürgen Hörrlein. © Foto: Spörlein



Als erste Feuerwehr im Landkreis, so Martin Kalb, der sich seit Ende 2015 schon mit dieser zusätzlichen Alarmierungsform befasst und sogar eine Machbarkeitsstudie anfertigte, werden die Retter in Kürze auch per App auf ihrem Handy über Einsätze informiert. „Persönliche Daten werden natürlich nicht transportiert“, versicherte Kalb, der sich zusammen mit seinem Kollegen Sebastian Hörrlein mit der Programmierung und Datenweiterleitung beschäftigte.

Besser einschätzen

Empfängt ein Helfer die Nachricht von einem Einsatz, meldet er sich und wird als potentieller Feuerwehrmann, der für diesen Einsatz parat steht, registriert. Das sei vor allem unter der Woche besonders wichtig, wenn die Personaldecke der Wehr nicht besonders üppig sei, so Kalb. Man könne die Einsatzstärke auf diese Weise vorab besser einschätzen und die Fahrzeuge optimal besetzen.

Alarm per SMS

Thomas Lay, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins in Adelsdorf, stellte am Donnerstag im Beisein von Bürgermeister Karsten Fischkal und einigen Gemeinderäten die neuen Einsatzmonitore im Gerätehaus in Adelsdorf vor. Die Wehr in der Gemeinde hat schon einige Jahre ein selbstfinanziertes SMS-Alarmierungs-System, so Lay, welches zusätzlich zu der Piepser-Alarmierung zum Einsatz kam.

Man wollte gleichwohl „Nägel mit Köpfen“ machen und langte dafür tief in die Kasse des Vereins. Ein PC war nötig, drei Monitore und ein Drucker, mit dem Alarmfaxe und eine Anfahrtsbeschreibung ausgedruckt würden; außerdem sei noch eine unabhängige Stromversorgung besorgt worden. Stolze 3000 Euro musste Lay vom Sparbuch des Feuerwehrvereines nehmen, um die Hardware zu finanzieren. „Eine ebenso stolze Leistung und ein vorbildliches Engagement“, attestierte der Bürgermeister seiner Feuerwehr.

Die Idee für eine solche ergänzende Alarmierung kam aus den Reihen der Feuerwehrler selbst, so Thomas Lay, schließlich seien diese auch gefragt, wenn sie sich die nötige App auf ihr Handy laden. Ganz einfach gestaltete sich die Installierung allerdings nicht, war zu erfahren, denn die nötige Software, die man zunächst am freien Markt besorgte, hatte laut Lay Schwachstellen. Der Feuerwehrverein war abermals gefragt, um eine „sattelfeste“ Software zu kaufen. „Der Programmieraufwand war gewaltig“, sagte der Vorsitzende und blickte bei der Vorstellung am Donnerstag Martin Kalb dankend zu.

Bei bloßen Blicken sollte es aber nicht bleiben, denn die Helfer legten alle zusammen und bedankten sich bei Kalb und Sebastian Hörrlein mit einem Geschenk samt kleinem Gutschein. Bei dieser Gelegenheit ergänzte Kalb, dass man mit dem neuen Monitoring und zusätzlichen zwei Tablet-PCs auch die Atemschutzüberwachung durchführen könne. Die Gemeinde sei bei der Finanzierung dieser Tablets mit eingesprungen, betonte Kalb. Das neue System informiere jetzt per großem Bildschirm über die Schadenslage, es löst die bisherige Atemschutzüberwachung ab und natürlich auch die einst eingeführte SMS-Alarmierung.

NIKO SPÖRLEIN