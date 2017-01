Adelsdorf ist für die Zukunft gerüstet

Bürgermeister Fischkal sieht Entwicklung der Gemeinde auf positivem Weg - vor 1 Stunde

ADELSDORF - „Die Gemeinde Adelsdorf ist im Wandel, die Rahmenbedingungen der Gesellschaft haben sich geändert“, sagte Bürgermeister Karsten Fischkal beim gut besuchten Neujahrsempfang in der Aischgrundhalle. Fischkal nimmt diesen Termin seit einiger Zeit auch zum Anlass, um vor einem breiten Publikum herausragende Sportler zu ehren.

Mit dem Ehrenbrief der Gemeinde Adelsdorf zeichnete Bürgermeister Karsten Fischkal (l.) herausragende Sportler aus. Die Abteilungsleiter, (v. l.) Tobias Kainer, Joscha Reichold, Jennifer Vogel und Henry Schwinn, nahmen sie stellvertretend für ihre Mannschaften entgegen. © Niko Spörlein



Mit dem Ehrenbrief der Gemeinde Adelsdorf zeichnete Bürgermeister Karsten Fischkal (l.) herausragende Sportler aus. Die Abteilungsleiter, (v. l.) Tobias Kainer, Joscha Reichold, Jennifer Vogel und Henry Schwinn, nahmen sie stellvertretend für ihre Mannschaften entgegen. Foto: Niko Spörlein



„Pessimisten klagen über den Wind, Optimisten hoffen darauf, dass er sich dreht, und Realisten richten ihre Segel neu aus“, sagte der Bürgermeister mit Blick auf jene gesellschaftlichen Veränderungen. Mit dieser Grundausrichtung schaue man getrost in die Zukunft, vor allem auch deshalb, weil die Gemeinde seinen Ausführungen zufolge „so gut dasteht wie seit vielen Jahren nicht mehr“.

Adelsdorf investiere nämlich längst nicht nur in kommunale Pflichtaufgaben, man kaufe auch wieder Grundstücke auf, Wiesen und Ackerland in bester Lage, führte Fischkal aus. Rund 30 000 Quadratmeter werde man mit diesem Kaufprogramm erwerben. Zusammen mit den Barmherzigen Brüdern Gremsdorf wolle man in den mietgünstigen Wohnungsbau einsteigen, betonte Fischkal.

Adelsdorf sei auch in Sachen schnelles Internet nicht schlecht aufgestellt, so der Rathauschef. Mit großzügiger Unterstützung des Freistaats Bayern werde aktuell die Internetversorgung ausgebaut, so dass noch in der ersten Jahreshälfte 2017 die Maßnahmen abgeschlossen werden könnten.

Blicke man in die Zukunft, dann sei man zudem stolz auf die kräftigen Investitionen in den Ausbau der Kindertagesstätten. Jüngst erst habe man mit zwei neuen Einrichtungen Platz für weitere 124 (Klein)Kinder geschaffen. Damit habe man noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, denn 2017 werde eine weitere Kindertagesstätte, ebenfalls im Umfeld der Grundschule, mit 102 Plätzen entstehen. Das habe natürlich Auswirkungen auf die Personalentwicklung in der Gemeinde, und — mit Blick auf den neuen „Stadtteil Reuthsee“ — auch auf die Planungen rund um ein Ortsentwicklungskonzept. Das wiederum lasse Zuschüsse aus Bundes- und Landesmitteln in die Gemeinde fließen. Hinzu kommt laut Fischkal, dass in der Gemeinde die Wirtschaft floriert, was man an der Zusammenarbeit von Kommune und Firmen — Stichtwort Unternehmerstammtisch — sehen könne.

„Bei uns zählt nicht nur der materielle Wohlstand, sondern auch soziale Faktoren wie Beschäftigung, Bildung, Gesundheit, Kultur und das Vereinsleben“, betonte Fischkal und richtete in diesem Zusammenhang Dank an die Ehrenamtlichen, zuvorderst an die Retter des Bayerischen Roten Kreuzes und an die Feuerwehren im Ort. Die beiden Rettungsorganisationen, aber auch alle anderen Vereine werden laut Fischkal im Mai bei einer Vereinsbörse die Möglichkeit haben, sich den vielen Neu- und Altbürgern im Detail vorzustellen.

Doch es wird noch weitere Höhepunkte im Jahr 2017 geben, zählte Fischkal auf: Im Juni erwartet man die „Dorfrocker“ in Adelsdorf, die sich auf ihre Wurzeln in Wiesendorf besinnen und hier ihr zehnjähriges Bestehen feiern werden. Ein „Tag des offenen Gewerbes“ ist geplant, ein „Kreativmarkt“, und der TSV Neuhaus wird Ausrichter der Bayerischen Meisterschaften im zehn Kilometer Langlauf sein; sogar eine „Ladies Night“ in der Aischgrundhalle sei vorgesehen. Fischkals Motto für 2017: „Gemeinsam – Lebensqualität – Nachhaltig – Gestalten“. Und man solle daran denken, dass trotzdem manchmal Entscheidungen getroffen werden müssten, die nicht auf allgemeine Begeisterung stoßen.

Bürgermeister Karsten Fischkal nutzte die Kulisse beim Neujahrsempfang, die von den „Adelsdorfer Jungmusikanten“ musikalisch umrahmt wurde, auch für die Auszeichnung von Sportlern, die im vergangenen Jahr mit hervorragenden Leistungen brillierten. Heuer ging die Auszeichnung an das Kickboxteam Franken-Fighters um Tobias Kainer. Sechs Sportler aus der Eliteschule hatten 2016 den Schwarzen Gürtel, den Meistergrad bei diesem Kampfsport, absolviert. Neben dem Chef der Truppe, Tobias Kainer, waren das Jochen Holtforth, Dietmar Körner, Benni Kempf und Holger Erkens.

Darüber hinaus konnte Selina Seifert den zweiten Platz bei den German Open und den ersten Platz beim Bayernpokal gewinnen. Daniel Eibert belegte den ersten Platz bei den Bavarian Open in Altötting, Jonny Herrick den ersten Platz beim Bayernpokal.

Die B-Juniorinnen des SC Adelsdorf wurden letztes Jahr Meister der Bezirksliga und stiegen somit in die Bezirksoberliga auf. „Und sie sind wahrlich auch in dieser Liga vorne dabei und mischen beim Kampf um den Aufstieg in die Landesliga mit“, meinte Fischkal. Die Mädels werden von Henry Schwinn trainiert, der auch schon höherklassig spielende Herrenmannschaften trainierte. „Das ist ein Gewinn für Adelsdorf und den SCA“, so Fischkal. Man bedanke sich besonders bei der „guten Seele“ der Mädels, ihrer Betreuerin Renate Albert.

Mit einem wunderschönen Tor machte Joscha Reichold vom SCA bei einem Punktspiel gegen die DJK Hallerndorf auf sich aufmerksam. Der Student der Betriebswirtschaft bei Martin Bauer wurde deshalb sogar zum ZDF Sportstudio nach Mainz eingeladen und sei damit auch ein Repräsentant der Aischgrundgemeinde gewesen, sagte der Bürgermeister und verlieh allen Beteiligten den Ehrenbrief der Gemeinde.

Letztlich verteilte Fischkal noch 44 Teilnahmebestätigungen für das deutsche olympische Sportabzeichen, das von einem Team um dem ehemaligen Profifußballer Dieter Pöhnl (Reinhold Fischkal, Anne Gunst, Hans Kuhn und Marion Bierlein) das ganze Sportjahr über begleitet wurde. In diesem Zusammenhang bedankte sich Fischkal auch beim RSC Adelsdorf, der mit seinen Radrennsportlern die Radsportprüfungen abnahm.

Niko Spörlein