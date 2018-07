Adelsdorf und Hemhofen bekommen volle Wasserladung ab

HEMHOFEN/ADELSDORF - Wenige Wochen, nachdem an Fronleichnam „Land unter“ gemeldet worden war, traf es die Gemeinden Adelsdorf und Hemhofen am gestrigen späten Nachmittag erneut.

Schwerpunkt war offenbar Zeckern: Nach relativ kurzen, aber heftigen Regenfällen strömte das Wasser wieder aus Kanälen; Keller liefen voll, ganze Straßenzüge waren mit einer dunklen Brühe überschwemmt. In vielen Kellern kamen die Anwohner nicht mehr mit dem Auspumpen der Keller nach und riefen die Feuerwehren, die wieder in Dauereinsatz waren. Rund 180 Einsätze hatten Feuerwehren und das THW am Donnerstagabend in Hemhofen und Zeckern zu bewältigen.

Los ging es gegen 17.30 Uhr und dann Schlag auf Schlag. Der trockene Boden konnte die Regenmassen nicht mehr aufnehmen, Kanaldeckel wurden gehoben, massenhaft liefen Keller voll. Auch der Schwegelweiher drohte überzulaufen. Betroffen war ganz Hemhofen und Zeckern, mit Ausnahme des Baugebiets Leithe.

Großeinsatz mit vielen Wehren

Rund 270 Einsatzkräfte waren in den Straßen des Ortes unterwegs, im neuen Feuerwehrhaus wurde eine Einsatzleitung eingerichtet. Dort wartete auch eine lange Schlange an Feuerwehrautos auf die nächsten Einsatzbefehle. Gegen 20 Uhr war rund die Hälfte der Keller im Gemeindegebiet ausgepumpt. Das BRK übernahm die Verpflegung der Einsatzkräfte.

Wehren aus vielen Orten wurden hinzugerufen, auch die Erlanger beteiligten sich. Da würden auch zigfache statische Kanalberechnungen nichts nützen, beschwerte sich ein Anwohner in Adelsdorf, wenn immer mehr Regenwasser in die Kanäle drücke.

Schließlich sei das ganze Wohngebiet "Reuthsee" mittlerweile versiegelt. "Und die Regenrückhaltebecken sind leer", so eine Bürgerin beim Schöpfen. Ob da ein "Starkregen-Frühwarnsystem" etwas nutze, rief bei den Anwohnern meist nur Achselzucken hervor.

