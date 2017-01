Adelsdorf und Röttenbach: Silvesterraketen auf Abwegen

Feuerwehren mussten zwei Mal ausrücken - vor 45 Minuten

RÖTTENBACH/ADELSDORF - Zu zwei Bränden in der Silvesternacht mussten die Feuerwehren in Röttenbach und Adelsdorf ausrücken.

Symbolbild Polizei © Kronau



Symbolbild Polizei Foto: Kronau



Während des Sylvesterfeuerwerkes fiel in der Klebheimer Straße in Röttenbach eine Feuerwerksbatterie um. Dadurch verirrte sich eine Feuerwerksrakete auf das Holzdach des Anbaus einer freistehenden Garage. Der Anbau fing Feuer und brannte samt darin befindlicher Müllcontainern und einem Rasenmäher ab. Der Brand wurde durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Bereits vor Mitternacht musste die Feuerwehr zu einem Brand am Eisweiher ausrücken. Vermutlich verirrte sich eine Feuerwerksrakete auf das Kunststoffdach eines an einem Wohnhaus angrenzenden Schuppens. Dieser geriet in Brand und es entstand Sachschaden. Außer dem Schuppen wurde auch die Fassade des Wohnhauses erheblich beschädigt. Die Löscharbeiten wurden durch die Kälte erschwert, da das Löschwasser auf der Straße zu einer spiegelglatten Eisfläche gefror. Auch hier gab es glücklicherweise keinen Personenschaden.