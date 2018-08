Adelsdorferin arbeitet mit tierischen "Models"

Fotografin Anja Veh präsentiert ihren neuen Tierkalender - vor 15 Minuten

ADELSDORF/UNTERNESSELBACH - Einen Tierkalender kaufen und Gutes damit tun: Wie bereits in den vergangenen Jahren hat die Adelsdorfer Fotografin Anja Veh wieder ein Fotoshooting im Tierheim Unternesselbach des Tierschutzvereins Neustadt/Aisch und Umgebung durchgeführt. Daraus entsteht der Tierkalender für das Jahr 2019.

Fotografin Anja Veh zeigt den neuen Tierkalender dem Tierschutzvereins-Vorsitzenden Wolfgang Bläsing; an der Leine: Tash, eine neunjährige holländischen Schäferhündin, die erst vor kurzem im Tierheim Unternesselbach abgegeben wurde. © Foto: Johanna Blum



Die Kalender der vergangenen Jahre waren immer sehr erfolgreich, denn fast jedes Mal wurden rund 500 Exemplare verkauft.

Unter den "Models" war diesmal unter anderem Katze Hacki, eine Veteranin, die beim Shooting sogar eingeschlafen ist. Ein verwaistes Spatzenküken dagegen war erstaunlich flink und wollte immer davonrennen. Nach den sicher auch für das Tier anstrengenden Aufnahmen wurde es natürlich von einer Tierheimmitarbeiterin liebevoll umsorgt.

Ansonsten warten wie immer viele brave (und auch ein paar schüchterne) Katzen und etliche Hunde, ebenso wie Kaninchen, Chinchillas, Hasen und Meerschweinchen auf ein neues Zuhause.

Verkaufspremiere des Kalenders ist am Sonntag, 9. September, im Rahmen des Tags der offenen Türe im Tierheim Unternesselbach.

Bemerkenswerter Einsatz

Auch der Vorsitzende des Tierschutzvereins Neustadt/Aisch und Umgebung, Wolfgang Bläsing, freut sich über den Kalender. In seinem Kalender-Grußwort schreibt er: "Unsere wichtigste Aufgabe ist es, Tieren in Not zu helfen, und diese konnten wir im vergangenen Jahr in zahlreichen Fällen erfüllen." Bemerkenswert sei der Einsatz der Tierheim-Mitarbeiterinnen, die auch immer wieder kranke Jungtiere zur Pflege und Aufzucht mit nach Hause nehmen. Beachtlich sei aber auch der Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer/innen, die das ganze Jahr über ihre Freizeit und Arbeitskraft für einen guten Zweck opfern.

Die Kalender Verkaufsstellen – ausgewählte Geschäfte wie die Schmuckschmiede Amelie Weidhaus in Adelsdorf — werden auf der Homepage des Tierheims (http://www.Tierschutzverein-Neustadt-Aisch.de) bekanntgegeben. Der Kalender 2019 ist natürlich direkt im Tierheim und ab Oktober bei Anja Veh gegen eine Schutzgebühr von 10 Euro erhältlich. Der gesamte Erlös geht wie jedes Jahr an das Tierheim. Denn Fotos und Layout erstellt die Fotografin Anja Veh wie immer ehrenamtlich.

blu