Adidas präsentiert Ball für Champions-League-Finale

"Finale19": Der erste Endspielteilnehmer steht also schon fest - vor 51 Minuten

HERZOGENAURACH - Der erste Teilnehmer für das Endspiel der UEFA Champions League-Saison 2018/19 steht bereits fest: Adidas hat den Spielball "Finale19" vorgestellt.

Der "Finale19" liegt schon mal am Anstoßpunkt bereit. © adidas



Er wird am 1. Juni in Madrid über den Rasen rollen wird. Auch bei den Partien der K.O.-Runde, die am 12. Februar mit dem Achtelfinale beginnt, ist das Spielgerät bereits im Einsatz. Das Muster: Weiße Sterne strahlen aus einem roten Untergrund hervor, der an die markanten Sitzschalen im Final-Stadion Wanda Metropolitano erinnert.

Und so charakterisiert das Unternehmen den Ball: „Durch eine spezielle, einheitliche Beschichtung garantiert er optimalen Grip und perfekte Kontrolle bei jedem Wetter; die thermisch geklebte, nahtlose Oberfläche unterstützt die Ballannahme.“ Der Ball ist ab dem 29. Januar im Handel.