Aischgrund Alligators: Punkte für Playoffs

HEC will deshalb den Rosenheimern nichts schenken - vor 23 Minuten

HÖCHSTADT - Drei Punkte konnte die Mannschaft des Höchstadter EC am ersten Wochenende der Meisterrunde in der Eishockey-Oberliga mitnehmen. Mit Blick auf die Playoffs gilt es an diesem zweiten Wochenende, erneut Punkte zu sammeln und den Verfolger EV Lindau weiter auf Distanz zu halten.

So strahlen wie im Oktober nach dem Heimspiel gegen Sonthofen möchte Kapitän Martin Vojcak auch mal im Allgäu. © Archivfoto: Thomas Hahn



So strahlen wie im Oktober nach dem Heimspiel gegen Sonthofen möchte Kapitän Martin Vojcak auch mal im Allgäu. Foto: Archivfoto: Thomas Hahn



Die Höchstadt Alligators empfangen zum zweiten Heimspiel in der Oberliga Meisterrunde die Starbulls Rosenheim im heimischen Eisstadion am Kieferndorfer Weg. Die Oberbayern gehören zum engsten Favoritenkreis und planten vor Saisonbeginn ein gehöriges Wort in Sachen Aufstieg in die DEL 2 mitzureden. Um dieses Ziel auch erreichen zu können, haben die Starbulls kurz vor Beginn der Meisterrunde noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Verteidiger Felix Linden vom Zweitligisten EHC Bayreuth nach Rosenheim gelotst.

Richtig rund läuft es derzeit in Rosenheim jedoch nicht, denn von den letzten elf Hauptrunden- und zwei Meisterrundenspielen konnten nur drei gewonnen werden, und mit 64 Punkten steht das Team von Trainer Manuel Kofler aktuell auf dem fünften Platz. Um in der Tabelle wieder nach oben zu wandern und sich somit eine bessere Ausgangslage für die Playoffs zu sichern, brauchen die Rosenheimer nun jeden Sieg.

Beim ersten Aufeinandertreffen in der Hauptrunde schnupperten die Alligators bereits einmal an der Sensation. Am Ende siegten jedoch die Starbulls mit 5:4 nach Verlängerung. Auch diesmal werden Mannschaftskapitän Martin Vojcak und seine Kollegen versuchen, dem Favoriten ein Bein zu stellen, die Zuschauer dürfen sich sicherlich wieder auf ein unterhaltsames Eishockeyspiel freuen. Spielbeginn am Freitagabend ist um 20 Uhr, erneut werden die Fans gebeten sich ihre Karten bereits an den bekannten Vorverkaufsstellen zu sichern, um längere Wartezeiten an der Kasse zu vermeiden.

Am Sonntag ins Allgäu

Am Sonntag (18 Uhr) steigt bereits das Rückspiel der Alligators in Sonthofen. Exakt sieben Tage nach dem Hinspiel in Höchstadt, welches die Alligators mit 7:3 gewannen, stehen sich beide Teams im Oberallgäu erneut auf dem Eis gegenüber. Nur ungern erinnert man sich im Aischgrund an das erste Gastspiel des HEC beim ERC Sonthofen, denn im November setzte es für die Alligators eine heftige 3:11-Niederlage gegen die Bulls.

Mit 24 Punkten auf dem Konto und 16 Zählern Rückstand auf Platz acht dürften die Bulls aus Sonthofen im Kampf um die Playoff-Plätze nicht mehr viel mitzureden haben. Als unbequemer Gegner haben sie sich in dieser Saison allerdings bereits mehrfach bewiesen, nicht nur für die Alligators.

cah